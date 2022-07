Kostanjevica bo dobila nov leseni most

Na reki Krki naj bi bilo le še osem značilnih lesenih mostov, od tega pet v Posavju. Z dvema se ponaša Kostanjevica na Krki, a sta mostova že močno dotrajana. Južnega so v teh dneh podrli in bodo postavili novega, v prihodnjem letu pa naj bi z novim zamenjali tudi most na severni strani otoka.