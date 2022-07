Domače zunanje površine – pa naj bo to vrt, balkon ali terasa – so prostor za sprostitev, druženje z družino in prijatelji ter preprosto – uživanje v lepem vremenu.

Ni pravila kaj je prav ali narobe

Podobno kot naš dom, naj tudi zunanja površina odraža našo osebnost – skozi barvno paleto, materiale, slog pohištvo in dekoracijo Pri ustvarjanju zunanjega prostora ni pravila, kaj je prav ali narobe. Gre za iskanje popolne kombinacije elementov zase in ljudi, s katerimi želimo deliti posebne trenutke.

Pohištvo ni nekaj, kar ljudje pogosto menjajo. Toda z majhnimi prilagoditvami lahko svoj zunanji kotiček vedno osvežimo z nekaterimi dodatki za opremo doma. Nekaj blazin in rastlin lahko našemu zunanjemu prostoru da popolnoma osvežen videz.

V ospredju sta sodobno industrijsko oblikovanje in leseno pohištvo

»Letos je v trendu mednarodni moderni slog. V njem se prepletajo vplivi stilov opremljanja iz 20. stoletja in današnjega časa. Slog poudarja prednost sodobnega industrijskega oblikovanja, kar je razpoznavno iz prefinjenih linij, raznolikih tekstur in inovativne uporabe materialov in barv. Ta slog je urban, zrel in eleganten. A hkrati je tudi igriv in eklektičen, z dramatičnimi izrazi in stilskimi eksperimenti.

Zunanje površine postajajo čedalje pomembnejši del našega doma. Uporabljamo jih za druženje, obedovanje in počitek. Zato je pomembno, da so zasnovane praktično, udobno in fleksibilno - tako kot naša dnevna soba. Opažamo, da je tudi letos v trendu leseno pohištvo. Hkrati se krepi zanimanje za plastično in kovinsko pohištvo, ki je bolj priročno in ne zahteva posebnega vzdrževanja,« so povedali v podjetju IKEA, ki vsako leto doda v svojo ponudbo kar nekaj trendovskih kosov vrtnega pohištva, ostaja pa tudi zvest večni klasiki v lesu.

»Pri odločanju za barvno paleto vrtnega pohištva, je prva izbira ljudi naravna barva lesa. Če potrošniki ne izberejo lesenega pohištva, se običajno odločijo za izdelke v črni ali sivi barvi,« še pravijo.

Razsvetljava na sončno energijo

»V našem podjetju želimo čim več ljudi opolnomočiti za proizvodnjo in uporabo čiste energije ter spodbuditi, da prispevajo k ustvarjanju boljše prihodnosti za naš planet. Na primer, razsvetljava na sončno energijo pomeni uporabo dnevne svetlobe namesto električne energije, kar je bolje za planet, pa tudi za denarnico,« pravijo pri IKEI.

»Ker ne potrebujejo ožičenja niti baterij, so zunanje solarne luči popolnoma prenosljive. Naša družina izdelkov SOLVINDEN kupcem ponuja široko izbiro svetlobnih verig, svetilk itd., ki so kot nalašč za ustvarjanje občutka udobja in prijetnega poletnega vzdušja, « še predlagajo.

Zaščitite in vzdržujte vrtno pohištvo in zunanji tekstil

Najboljši in najučinkovitejši način za zaščito zunanjega pohištva je redno vzdrževanje. Na primer, barva za pohištvo VÅRDA daje pohištvu svež in nov videz, hkrati pa ga ščiti pred vlago in soncem. V obdobju hladnejših mesecev pa je pohištvo najbolje shraniti v zaprtih prostorih. Potrošnikom, ki te možnosti nimajo, pri IKEI priporočajo uporabo prevlek za pohištvo. Ponudijo lahko družino zaščitnih prevlek TOSTERÖ, ki so na voljo v različnih dimenzijah in bodo pomagale zaščititi vrtno pohištvo pred vremenskimi vplivi. Da bi njihovim potrošnikom pomagali pravilno vzdrževati pohištvo, so pripravili Vodnik za vzdrževanje vrtnega pohištva.

Izdelki iz tekstila so preprost in proračunu prijazen način za prenovo prostora in zunanjim površinam vnesejo mehkobo. Da bi dlje časa ohranili svež videz tekstila, potrošnikom priporočajo, da vedno uporabljajo takšnega, ki je odporen za uporabo na prostem. Ta vrsta tekstila ima posebno zaščito, kar pomeni, da je veliko bolj odporna na sončno svetlobo kot običajni tekstil. Na primer, njihove prevleke za blazine FRÖSÖN so izdelane iz vsaj 90 odstotkov recikliranega poliestra in barvane z uporabo tehnike, ki je varčna z viri. Hkrati so trpežne za uporabo, tako da kljub izpostavljenosti soncu dalj časa ohranjajo svež videz.

Senčniki, blazine, rastline in okrasni lonci

Z majhnimi vložki se lahko ustvarijo velike spremembe. Svoj zunanji prostor lahko personalizirate s senčniki, blazinami, rastlinami in lonci, pa tudi z osvetlitvijo in dekoracijo. Prav tako bodo odeje, košare in namizni pribor odlično dopolnili stil vašega balkona. Zelo prijeten dodatek za pokrite balkone in zunanje prostore pa so tudi preproge za zunanjo uporabo.

Tudi majhnost balkona ne pomeni, da ta ne more postati najljubši kotiček doma. S prilagodljivim pohištvom, zložljivimi stoli in pametnimi rešitvami za shranjevanje lahko ustvarite prijeten in udoben balkon, ki je popoln za poležavanje, obedovanje in sprostitev.