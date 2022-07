Motoristična sezona je v polnem razmahu, ugodne so tudi vremenske razmere, tako da je na naših cestah še naprej pričakovati veliko motoristov, sploh ob koncu tedna. »Na območju ljubljanske policijske uprave smo do ponedeljka obravnavali približno 170 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi in mopedisti. Več kot deset se jih je huje poškodovalo, dobrih 80 pa lažje. V teh nesrečah torej skoraj vedno pride do poškodbe...« je povedal Zoran Obrez, načelnik Postaje prometne policije Ljubljana. Smrtne žrtve med njimi torej letos še ni bilo, za razliko od lani, ko so jih v tem času našteli že šest. Vendar ni razloga za optimizem, saj se je letos povečalo število nesreč. V celotni državi so v tem času obravnavali 550 nesreč z motoristi in mopedisti, devet jih je umrlo, skoraj 100 je bilo hudo poškodovanih in več kot 300 lažje.

Nevarno vključevanje v promet

Zadnja smrtna nesreča se je zgodila 12. julija na regionalni cesti zunaj Šentjanža v občini Rečica ob Savinji. Ko je voznica osebnega avta zavijala levo, jo je prehitel 35-letni motorist in prišlo je do trčenja. Motorist je umrl na kraju nesreče. Junija smo poročali o štirih smrtnih nesrečah. V Škofji vasi v celjski občini je umrl 35-letni motorist. Trčil je v 58-letnega voznika osebnega avta, ki se je vključeval v promet z dovozne poti. Usodno je počilo tudi na regionalni cesti zunaj Divače. 59-letni motorist je dohitel tovorno vozilo, katerega voznik je zavijal levo na gradbiščni priključek. Na lokalni cesti zunaj naselja Satahovci je avtomobilist v preglednem križišču zavijal levo proti naselju v trenutku, ko je nasproti pripeljal 60-letni mopedist. Tragično trčenje se je zgodilo tudi med Gederovci in Rankovci, ko je umrl 44-letni motorist. Vanj je čelno trčil 29-letni voznik avta, ki je nepravilno prehiteval.

Kot pravi Obrez, so večino nesreč, v katerih so bili udeleženi, motoristi in mopedisti povzročili sami. Najpogostejši vzroki so bili hitrost, neustrezna stran oziroma smer vožnje in neupoštevanje prednosti v križiščih. Kot sekundarni vzrok pa tudi alkohol. Vozniki enoslednih vozil, kamor štejemo tudi kolesarje, med vožnjo neredko uporabljajo mobilni telefon. »Kar seveda oslabi ravnotežje in zmanjša pozornost,« opozarja. Zavedati se tudi moramo, da voznike enoslednih vozil lahko hitro spregledamo, saj se nekako zlijejo z okolico. »Na razdalji 30 metrov jih niti ne opazimo več. Zato svetujemo tako njim kot ostalim voznikom, da so pri vključevanju v promet zelo pozorni. Sami naj zmanjšajo hitrost pred križišči, ostali vozniki pa naj se prepričajo, ali se lahko varno vključijo v promet,« svetuje.

Poslabšanje prometne varnosti

Ob tem dodaja, da se je na območju PU Ljubljana letos prometna varnost poslabšala. »Obravnavali smo že več kot 5000 nesreč. Umrlo je 13 ljudi, lani 11. Več kot 130 se jih je huje poškodovalo,« niza statistične podatke. Povečanje števila nesreč, primerjavi z istim obdobjem lani za okoli 500, pripisuje precej gostejšemu prometu, še posebej zdaj, v času dopustov. »Če je na cestah promet gost, je trkov zaradi prekratke varnostne razdalje, nepozornosti in podobno, več. Tako lažjih kot hujših,« navaja.

Danes so ljubljanski prometni policisti izvedli krajši poostren nadzor nad motoristi in mopedisti v Gorenji Brezovici na cesti proti Rakitni, na kritičnih odsekih jih imajo v načrtu še več. Z večjo prisotnostjo na cestah, pravi Obrez, se trudijo izboljšati prometno varnost. »Vedeti pa moramo, da so kadrovske zmožnosti policije omejene, ne moremo biti prisotni na vseh odsekih,« še pripomni.