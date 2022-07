Promocijski plakat kampanje predstavlja pet žensk različnih starosti, postav in narodnosti, ki uživajo dan na soncu z napisom Poletje je tudi naše.»Danes nazdravljamo poletju za vse, brez stereotipov in brez estetskega nasilja nad našim telesom,« je kampanjo na twitterju pospremila španska ministrica za enakost Irene Montero.

Na družbenih omrežjih v poletnih mesecih prevladujejo fotografije vitkih teles v oprijetih oblačilih in kopalkah. Poletni prizori plaž večinoma prikazujejo vitka telesa. Telesna pozitivnost je družbeno gibanje, ki se osredotoča na vključevanje in sprejemanje teles vseh oblik, velikosti, spolov, narodnostnih pripadnosti ali fizičnih odlik. Izziva obstoječe lepotne standarde, ki jih ima za neželeni družbeni konstrukt, spodbuja redefinicijo telesa v kontekstu njegove fizične funkcionalnosti in zdravja in želi zmanjšati družbeni in kulturni pomen telesa.

Vsa telesa sodijo na plažo

Poletni meseci so psihološko še posebej naporni za tiste, ki se spopadajo z negativno percepcijo svojega telesa. Pozimi lahko dele telesa, glede katerih se počutimo še posebej negotovo, skrijemo pod sloji oblačil, poleti pa to pogosto ni mogoče. Zaradi poplave previdno izbranih in prilagojenih fotografij, na katerih nastopajo družbeno zaželena telesa, je telesna negotovost še večji del vsakdana mnogih. A kljub temu, da resnična slika poletnega veselja danes izgleda drugače, to ni razlog, da v vročih dnevih na plaži ne bi mogli uživati prav vsi.

»Vsa telesa sodijo na plažo,« pravi Ione Belarra, španska ministrica za socialne pravice in generalna sekretarka stranke Podemos. Kot je poudarila v izjavi za Guardian, si vsakdo zasluži uživati življenje brez sramu ali krivde, kajti »poletje je za vse«.

Antonia Morillas, vodja španskega Inštituta za ženske in pobudnica kampanje, pravi, da pritisk in pričakovanja družbe pogosto na ženske vplivajo negativno in jim s spodkopavanjem samozavesti kratijo njihove pravice. O razlogih za kampanjo je povedala, da imajo »različna telesa brez spolnih stereotipov pravico zasedati vse prostore in uživati poletje svobodno, raznoliko in enakopravno«.