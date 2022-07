Z današnjo tekmo med Beltinci in velenjskim Rudarjem se bo začelo tekmovanje v drugi slovenski nogometni ligi. Beltinci gredo v sezono z mladimi igralci iz lokalnega okolja. Rudar z novim trenerjem Simonom Dvoršakom stavi na tujce, saj jih je prišlo že sedem. Krka si želi ob stoletnici kluba preboj v prvo ligo. Zelo ambiciozno Grosuplje, ki je bilo ustanovljeno leta 2003, bo prvič zaigralo v drugi ligi. Potem ko so bili uspešni v mlajših kategorijah (kadeti so državni prvaki), želijo narediti korak naprej tudi v članski konkurenci. Krško, ki si je lani šele v zadnjem krogu priigralo obstanek, je doživelo številne spremembe. Aluminij, pri katerem je tudi po izpadu v drugo ligo trener ostal Robert Pevnik, se želi čim hitreje vrniti v prvo ligo. Ekipa je povsem prenovljena, saj je od lanske zasedbe ostalo le pet nogometašev.

V Dekane so prišli nekateri igralci, ki so v drugih klubih končali mladinski staž. Slovenska Bistrica se na drugoligaški zemljevid vrača po treh desetletjih. Dob nadaljuje sodelovanje z Domžalami, od kjer prihaja nekaj trenerskega in igralskega kadra. Fužinar, ki je licenco za tekmovanje dobil šele v drugem poskusu, se je lotil prenove moštva tako, da je pripeljal številne tujce. Tudi pri Primorju je dolg seznam novincev, s katerimi želijo poseči v vrh lestvice. Nafti, ki je med drugoligaši najbogatejši klub, so se pridružili tudi trije madžarski igralci. Bilje želijo potrditi status stabilnega drugoligaša. Potem ko se je Triglav v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo osramotil proti Taboru iz Sežane, je novi trener postal Satef Hadžić, ki je pred zahtevnim izzivom. Nekateri igralci so odšli, po izpadu kadetov in mladincev v drugo ligo, pa je prišlo do pravega eksodusa mladih igralcev iz kluba. Rogaška je okrepitve poiskala na Hrvaškem. Edini ljubljanski drugoligaš Ilirija ima novega trenerja Gorana Stankovića, ki je pred zahtevnim izzivom, saj so v zamudi s pripravami, ki so jih začeli šele pred tremi tedni. Prihodnost je odvisna tudi od tega, če bodo v klub prišli tuji investitorji, ki so povezani s teniškim igralcem Aljažem Bedenetom.

Prva liga, 3. krog, danes ob 20.15: Gorica – Radomlje, sobota ob 20.15: Domžale – Tabor, nedelja ob 17.30: Olimpija – Bravo, ob 20.15: Celje – Mura, Koper – Maribor.

Druga liga, 1. krog, danes ob 18. uri: Beltinci – Rudar Velenje, ob 19. uri: Krka – Grosuplje, sobota ob 17.30: Krško – Aluminij, Dekani – Slovenska Bistrica, Dob – Fužinar, ob 18. uri: Primorje – Nafta, nedelja ob 17.30: Bilje – Triglav, ob 18. uri: Ilirija – Rogaška.