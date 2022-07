Za krimovke se je nova sezona neuradno začela že z zborom 10. julija, ko so se že tradicionalno zbrale na Prešernovem trgu v središču slovenske prestolnice in se sprehodile do Ljubljanskega gradu na pogostitev s slovenskimi dobrotami in kozarcem penine. Naslednji dan je sledil uvodni trening v ogrevalni dvorani Stožice (skupno so v njej opravile štiri treninge), nato enodnevni »teambuilding« v Tolminu, v soboto, 16. julija, pa so v Kranjski Gori začele z 10-dnevnimi napornimi bazično-kondicijskimi pripravami. Po vrnitvi iz Kranjske Gore bodo v nedeljo odigrale prvo pripravljalno tekmo, njihov tekmec v Stožicah bo hrvaška Podravka Vegeta, ekipi pa bosta opravili tudi dva skupna treninga. Ljubljančanke bodo med 8. in 10. avgustom na pripravah v Podgorici, kjer jih čaka tudi tekma z domačo Budućnostjo, v Ljubljani pa bo 12. avgusta gostovala romunska ekipa CSM Bukarešta, s katero se bo Krim Mercator pomeril 10. septembra v prvem krogu evropske lige prvakinj. Konec avgusta je v načrtu še nastop na turnirju v Koprivnici, prav neverjetno pa je, da Krim letos ne bo organiziral tradicionalnega memoriala Vinka Kandije v spomin na legendarnega trenerja, ki je klub vodil med letoma 1996 in 2000.

Prvič priprave že tako zgodaj

Slovenske prvakinje še nikoli doslej priprav niso začele tako zgodaj kot letos. »Začeli smo vsaj teden pri pred evropsko konkurenco, razlogi pa so jasni: spremembe v igralskem in strokovnem kadru, za uskladitev in uigravanje vsega pa seveda potrebujemo predvsem čas. Na začetku smo bili še skupina, zdaj pa vedno bolj postajamo tudi ekipa. Krim dobro poznam še iz časov, ko sem bil trener Budućnosti, z ljubljanskim klubom pa smo od vseh tujih najbolje sodelovali. Tudi na rezultate mojega nekdanjega kluba (z Budućnostjo je bil klubski prvak Evrope v letih 2012 in 2015, op. p.) je imel velik in dober vpliv, zato je zdaj napočil čas, da Krimu vrnem, kar sva tako jaz kot črnogorski rokomet dobila od njega,« pravi 52-letni Krimov trener Dragan Adžić, ki za krepitev ekipnega duha v Tolminu ocenjuje, da je bil to njegov najboljši »teambuilding« v trenerski karieri.

Pred letošnjo sezono se je Krim, ki ga je po minuli zapustilo precej igralk, okrepil s kar sedmimi novimi rokometašicami. Slovenska reprezentantka Barbara Lazović se je po osmih letih vrnila v klub in naj bi nadomestila ostrostrelko Ano Gros, ki je odšla v Györ, Rusinja Darja Dmitrijeva pa je prišla na enoletno posojo iz kluba CSKA Moskva. Najstarejša in najizkušenejša bo 35-letna Črnogorka Jovanka Radičević, na položaju desnega krila bo tudi skoraj pol mlajša Ema Marković, v Stožice se je vrnila Črnogorka hrvaških korenin Matea Pletikosić, na seznamu novink pa sta še Čehinja Sara Kovarova in Poljakinja Aleksandra Rosiak. Trener Adžić vsaj še nekaj časa ne bo mogel računati na rekonvalescentki Majo Svetik (operacija desne rame) in Manco Jurič (operacija kolena).

Posebno povabilo za igranje v evropski ligi prvakinj

Medtem ko sta osvojitev naslova slovenskih državnih in pokalnih prvakinj za Krim že dolga leta in desetletja kar »delovna obveznost«, ima klub v novi sezoni visoke cilje tudi v Evropi. Klub je pričakovano dobil eno izmed sedmih posebnih povabil (»wild card«) za igranje v ligi prvakinj, sezono 2022/23 – že 28. zaporedno med evropsko elito – pa bo začel 10. septembra v skupini A, v kateri so še aktualni evropski prvak Vipers Kristiansand (Norveška), Odense (Danska), Bietigheim (Nemčija), Brest (Francija), Ferencvaroš (Madžarska), Banik Most (Češka) in CSM Bukarešta (Romunija).

Tiha želja 27-kratnih slovenskih državnih in pokalnih prvakinj, ki so bile na vrhu Evrope v letih 2001 in 2003, je uvrstitev na sklepni turnir najboljše četverice, ki ga vsakoletno gosti Budimpešta. »Dobili smo težko skupino, a verjamem, da bomo do začetka lige prvakinj že imeli izdelan in uigran sistem igre. V skupinskem delu bomo gradili igro, s katero se želimo meriti s tekmicami v četrtfinalu. Naredili bomo vse, da pridemo čim dlje, a to ne pomeni, da želim pritiskati na igralke glede rezultata. Imamo vizijo in ekipo, ki se bo v naslednjih tednih in mesecih še razvijala in napredovala. Vsi skupaj pa si želimo, da Krim vrnemo tja, kamor spada in kjer je nekoč že bil,« napoveduje Adžić (njegov pomočnik je Jure Šterbucl, trener vratarjev pa legendarni Rolando Pušnik), ki ga kot selektorja ženske reprezentance Slovenije novembra čaka še ena velika in pomembna preizkušnja – nastop na domačem EP, na katerem bodo Slovenke v prvem delu tekmovanja v težki skupini C v Celju igrale proti Danski, Švedski in Srbiji.