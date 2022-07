Da le ne bi čisto povsem ostali v senci slave junakov z brizgalnimi brizgami, so se naši slavni sodržavljani nemudoma organizirali in domovino ter splet zasuli s prošnjami za pomoč gasilcem, ki so reševali Kras in vse nas. Kot so zapisali na spletnem mestu 24ur, so Grega Skočir, Tjaša Kokalj Jerala in Jernej Kuntner le nekateri izmed znanih Slovencev, ki so svoje sledilce na družbenih omrežjih pozvali k donacijam za požrtvovalne prostovoljne gasilce.

Pred kamere oddaje Pop In na Pop TV pa je stopil še zapisovalec zgodb slavnih in superslavnih Slovencev Tomaž Mihelič, ki je sicer še bolj kot iz medijskoporočevalskih krogov znan pod umetniškim imenom in je eden izmed trojice stevardes, ki so nas kot trio Sestre zastopale na enem izmed karnevalov za izbor evrovizijske popevke. Kot se je izpovedal, ima tudi sam v sebi nekaj gasilskih genov, saj je njegova mati tako gasilka kot prostovoljka, in se je zategadelj ob taki katastrofi nemudoma avtomatsko odzval, ker moramo v nesreči drug drugemu pomagati. »Je fajn, ko imamo gasilske veselice in razna gasilska tekmovanja, ko pa je ogenj v strehi, takrat pa stopimo skupaj in pomagamo,« je dejal Mihelič in še pristavil, da je bil odziv neverjeten oziroma pričakovan.

Vroče pa ni bilo samo gasilcem in prebivalcem Krasa. Komaj je minila ena, že se počasi približuje druga katastrofa, ki bo prizadela več kot 130 tisoč državljanov. Pa ne v obliki ognja, niti suše. Če gre verjeti zgodbi v Slovenskih novicah, se utegne oče in predsednik naroda Borut Pahor po odsluženem mandatu posloviti ne samo iz predsedniške palače, ki stoji na vogalih Prešernove, Erjavčeve in Gregorčičeve, temveč je namignil, da se zna zgoditi, da bo ukinil še svoj profil na instagramu. Pahor je namreč po poročanju Novic v jutranjem programu enega izmed radiev dejal, da so se pogovarjali tudi o možnosti, da bo profil zaprl in ne bo več objavljal svojih pretresljivih zgodb, tako da, kot so pripomnili, bo več kot 130 tisoč ljudi oziroma sledilcev razočaranih.

Rojstni dan Krokodilčkov

Zato pa bomo v prihodnjem letu z vso vnemo še naprej občudovali Maria Galuniča v televizijskem etru državnih oddajnikov. V časniku Svet 24 so plačnike nacionalne televizije razveselili z novico, da Super Mario, obraz televizijskega razvedrila na nacionalni televiziji, kjer deluje že tri desetletja, kot so ga pohvalili, te dni opravlja avdicije in izbira kandidate za naslednjo sezono kviza Joker. Prav zaradi okrogle obletnice so ga povprašali, kaj se je v teh silnih letih njegovega televizijskega udejstvovanja spremenilo in kaj se ni. »Spremenilo se je vse, od tehnike, pogojev dela, odnosa do dela, razvedrila, žanrov oddaj, okusa občinstva in še in še. Morda se ni spremenila ena stvar: navdušenje ljudi ob spremljanju oddaj. Treba ga je znati poiskati in narediti oddaje, ki bodo ljudi pritegnile. To še vedno znam, to rad iščem v ljudeh in tega se ne naveličam,« je pojasnil Mario.

O natančno treh desetletjih nastopanja na odrih, razkropljenih po domovini, je te dni spregovoril še en narodni junak. Jože Potrebuješ. In to za taisto sredstvo javnega obveščanja. Razlog, da se je znašel med slavljenci, pa je obletnica ene prvih pesmi Čukov Krokodilčki, ki je imela prav te dni rojstni dan. In tudi glavni Čuk je moral odgovarjati na podobno vprašanje kot Mario, kaj je zdaj drugače, kot je bilo na začetku? »Na začetku smo mislili, da bo to trajalo kakšno leto, dve, tri … Vse se je začelo tako, bolj za hobi in 'hec'. Ampak ta 'hec' kar traja in traja. 33 let ni kratka doba, sploh ob tako intenzivni karieri, ko si vseskozi na sceni, med ljudmi, na cesti, na lestvicah, ko te spremljajo mnoge generacije, ko postaneš del njih. Uživam vsa ta leta. Ja, Čuki smo se skozi leta tudi zamenjali, pomladili smo se. Normalno. Takega tempa ne zdrži vsak, pa tudi včasih se pogled na glasbo nekoliko spremeni,« je poročal Potrebuješ.

Tudi glasbenik in mirovnik svetovnega kova Gianni Rijavec je na odrih že vrsto let in tudi on bo v kratkem praznoval častitljivo obletnico, 60. rojstni dan. In tudi zanj se v vsem tem času ni veliko spremenilo. Kot so zapisali v reviji Lady, še vedno živi na domačiji svojih staršev, skrbno čuva klavir, ki je pripadal njegovemu dedku, ob sebi ima nemške ovčarje, pa tudi pričeska, kot so opazili, ostaja ista, tako da se jim je zazdelo, da mu je tradicija še posebej blizu. In seveda jih Gianni ni razočaral. »Moji stari starši so domačijo podedovali od njihovih staršev, stari od starih staršev in tako naprej. Da, tako je, prisegam na tradicijo in mislim, da nam tega v Sloveniji primanjkuje. Pokukajmo malo čez mejo v Italijo in Avstrijo, Nemčijo … Tradicija je tista, ki svet drži pokonci,« je o tradicionalnih vrednotah razmišljal Gianni in nadaljeval, da je klavir, ki ga je podedoval od svojega starega očeta, star dvesto let, nemški pasji mercedes, ovčar Hay, je že njegov peti pes, le pri frizuri se je odrekel tradiciji, saj je izdal, da se je od tistih pravih dolgih las poslovil po odhodu iz njegovega takratnega ansambla. Vmes je imel celo zelo kratke lase, sedanjo frizuro, ki je nekje na sredini, pa je, kot je še navrgel, prilagodil svojemu novemu glasbenemu slogu.

Inovativni pristopi za ohlajanje v vročinskem valu

O tradiciji je bilo sploh govora v reviji Lady. Pravzaprav o tradicionalnih metodah borbe proti vročini, kajti tudi naš zvezdniški živelj je minuli teden trpel, le da se njim ni bilo treba boriti s plameni, ampak so imeli čas razmišljati o tem, kako najti najbolj prikladen način za ohlajanje v teh pasjih dneh. Tako so zbrali nekaj prigod o tem, kako znani obrazi prenašajo visoke temperature in kako se hladijo. Kot so zapisali v izsledkih, so ugotovili, da večina prisega na tradicionalne metode in se hladi v senci s kopanjem in osvežilno pijačo, so pa tudi takšni, kot so jih pohvalili, ki so ubrali bolj inovativni pristop.

Med te vrste kreativce so uvrstili igralca Roka Kunavra. »Hladim se tako, da se oblečem v bundo in si predstavljam, da sem pingvin,« je ob besedi smeh, zapisani v oklepaju, izdahnil Kunaver. Če ta metoda ne deluje, pa je najraje nekje ob obali, kjer se lahko vrže v morje, kadar se mu zahoče, pa tudi deska na vodi in supa. »Sicer pa po mojem mnenju kakšno mrzlo pivo in senca najbolj pomagata,« je še pridal. Tudi pevec skupine Nude Boštjan Dermol je bil precej inovativen. »Moj recept za prenašanje vročine je precej enostaven. Najbolj pomagajo prijetno ohlajeno suho belo vino ali osvežilen špricar, dobra glasba ter gledanje fotografij, posnetih med zimo,« je pojasnil Dermol.