Kot je ob deseti obletnici izpostavila programska vodja Mateja Zorn, goriška filmska scena od produkcije, prikazovanja, izobraževanja do festivalskega dogajanja v čezmejnem prostoru vztrajno raste in se razvija. »Letni kino Silvana Furlana predstavlja dragoceni kamenček v tem mozaiku, njegov utrip pa v prvi vrsti krasi srčna publika, ki bi se ji ob tej priložnosti rada iskreno zahvalila in jo obenem povabila, da še naprej skupaj z nami neguje goriško filmsko srce,« so njene besede navedli v sporočilu za javnost. Otvoritevni film je bil Inventura, ki je na Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljšo moško vlogo. V zaključnem filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko režiserke Tijane Zinajić pa je v igralski zasedbi tudi mlada goriška igralka Anuša Kodelja, prejemnica vesne za najboljšo žensko stransko vlogo. Poleg tega bodo predvajali še dokumentarni film Iskre v času - svetovni računalniški podvig režiserja Jurija Grudna, italijanski filma Futura, francoski film Pariz, 13. okrožje, hrvaški film Morena, kosovski film Panj, za 4. avgust pa je napovedana primorska premiera filma Orkester.

Na velikem platnu bodo prikazali tudi filme mladih goriških filmarjev Arte Kroni, Mihe Reja, Luke Mavriča in Martina Lozeja, študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Med slovenskimi kratkimi filmi pa sta v program uvrščena večkrat nagrajena Steakhouse Špele Čadež in Sestre Katarine Rešek - Kukle. Na tradicionalnem večeru, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Slovensko kinoteko, bodo prikazali film Kje je hiša mojega prijatelja? iranskega režiserja Abbasa Kiarostamija, z monografijo Silvan Furlan - Človek za film pa se bodo poklonili domačinu in cinefilu, po katerem je Letni kino v Novi Gorici tudi poimenovan.

Vse projekcije so brezplačne ter se začnejo ob 21. uri. V primeru slabega vremena bodo projekcije v mali dvorani Kulturnega doma Nova Gorica.