Skozi odtise grafičnih trendov

V MGLC v Gradu Tivoli so v začetku julija odprli razstavo Odtisi in vtisi 2, kot produkt razpisa sodobne slovenske grafične produkcije zadnjih treh let. Prejeli so 500 izvirnih del 113 slovenskih umetnic in umetnikov, mednarodna žirija pa je potem za razstavo, ki bo na ogled do 2. oktobra, odbrala 43 avtorjev.