Nepreslišano: Dagmar von Bohnstein, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice

Slovenija ima kot poslovna destinacija veliko prednost. Slovenski dobavitelji so odlični, podjetja so inovativna in učinkovito poslujejo. Kvalificirana delovna sila dobro dela v okolju, ki je ugodno tudi za raziskave in razvoj. So pa seveda tudi pomembne šibkosti, največje, ko govorimo o davčni politiki. Ne bom vam povedala nič novega, če rečem, da so obdavčitve, sploh višjih plač – srednji menedžment in izkušeni zaposleni –, res visoke. V zbornici smo naredili primerjavo plač v razredu 2500 in 3700 evrov v primerjavi z Nemčijo in Avstrijo, v Sloveniji podjetja plačajo 300 oziroma 400 evrov več davkov. To je velika slabost. Rekla bi tudi, da je javna uprava še zmeraj zelo birokratska, počasna, sploh ko govorimo o najrazličnejših dovoljenjih. Tukaj je veliko priložnosti za izboljšave, da bi lahko še dodatno privabili tuja podjetja, ki želijo tukaj investirati, in jim olajšati poslovanje. Razviti je treba »politiko dobrodošlice« za tuje vlagatelje.