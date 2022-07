O cepljenju je Pirc Musarjeva izjavila, da »pravica do necepljenja ne obstaja«. Nekaj bolj neumnega in nehumanega težko poveš. Neobstoj pravice do necepljenja je še nadgradila z izjavo, da »je treba odločiti, ali obvezno cepljenje uvesti za vse ali le za določene skupine«.

Možnost, da bi predsednica republike Slovenije postala Marta Kos, je Nataša Pirc Musar označila za »orbanizacijo« – torej, koncentracijo vseh vej oblasti v rokah ene stranke in enega človeka. Spregledala pa je dejstvo in ustavno ureditev, da predsednica republike ni veja oblasti, da je predsednica praktično brez vpliva na politične odločitve.

V tretji izjavi je brez dokazov izjavila, »da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, da je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano.«

S temi izjavami je kandidatka za predsednico pokazala, kako je prehitra in prepovršna pri ocenjevanju, s kakšno lahkoto presoja in sodi brez argumentov in dokazov. In tudi kakšne metode uporablja za politične diskvalifikacije.

Ni dovolj, da predsednica glasno pove svoje mnenje. Pomembna je vsebina in namen. Zato Nataša Pirc Musar ne bo uvrščena na mojo kandidatno listo.

Ivan Soče, Maribor