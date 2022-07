Hirst je leta 2016 ustvaril 10.000 slik s pikami. Pozneje so bile povezane z ustreznimi nezamenljivimi žetoni (non-fungible tokens - NFT) in šle v prodajo po 2000 dolarjev. Kupci so imeli pri tem možnost, da se odločijo za NFT-je ali za fizično umetniško delo. »Zbiratelj ne more obdržati obojega. Ta izmenjava je enosmerna, zato se odločite previdno,« so bili obveščeni kupci.

Štiriindvajset ur pred iztekom roka, ta se je iztekel v sredo popoldne, se je 4180 ljudi odločilo zamenjati svoj NFT za fizično umetniško delo, 5820 pa jih je obdržalo NFT-je, je sporočilo tehnološko podjetje Heni, ki se ukvarja s trgom umetnin. Po pisanju spletnega portala The Guardian bo alternativna različica umetnine uničena. Slike - olja na papirju - bo umetnik sežigal vsak dan od 9. septembra.

Hirst je projekt z naslovom Valuta v intervjuju lani označil kot zanimiv eksperiment: »V resnici gre za instalacijo, vendar globalno. Vključevanje vanj je del projekta. Poudarek je tako na gibanju objektov kot na samih objektih.«

Na svetovnem trgu umetnin je sicer v zadnjih letih prišlo do razmaha NFT-jev. Velike avkcijske hiše so zanje iztržile astronomske zneske. Marca 2021 je denimo Christie's za 69,3 milijona dolarjev prodala NFT digitalnega umetniškega dela Everydays: The First 5000 Days ameriškega digitalnega umetnika, znanega kot Beeple.

Leta 1965 v Bristolu rojeni Hirst je prvi mednarodni uspeh dosegel leta 1993 na Beneškem bienalu. Na mednarodni umetniški sceni se je trdno zasidral kot dobitnik Turnerjeve nagrade leta 1995. Je eden najbolj poznanih predstavnikov skupine Young British Artists, ki je dominirala na britanski umetniški sceni v 90. letih minulega stoletja.

Med njegova najbolj znana dela med drugim sodijo iz platine izdelana človeška lobanja v naravni velikosti, okrašena z 8601 diamantom, pa tudi instalacije morskega psa, krave, ovce in ribe v formaldehidu.