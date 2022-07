Bivši minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je pravi zmagovalec volitev, saj je s svojim porazom največ zaslužil. Najprej bo do konca avgusta prejemal nadomestilo 4600 evrov bruto na mesec, ker ni več minister in še nima nove službe. Nato so mu 15.000 evrov izplačali za neizkoriščen dopust, ki ga v boju za življenja državljanov ni mogel použiti v času mandata. Nazadnje pa mu bodo odškodnino izplačali še v Termah Olimje, kjer je bil direktor pred vstopom v politiko, a ga sedaj tja nočejo več – prejel naj bi okoli 100.000 evrov. Pa naj še kdo reče, da Zdravko nima za sendvič.