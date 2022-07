Dve uri in sedemnajst minut je trajal telefonski klic med predsednikoma ZDA in Kitajske, Joejem Bidnom in Xi Jinpingom. Namenjen je bil vrsti bilateralnih in mednarodnih tem, očitno pa je bila ena osrednjih morebitni obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu. Kitajska stran je prva objavila povzetek pogovora predsednikov in prenesla svarilne Xijeve besede Bidnu v zvezi s Tajvanom: »Če se igraš z ognjem, se boš opekel. Upamo, da ZDA to jasno razumejo.«

Sporočilo Bidna: Pelosijeva je samostojna

Bela hiša ni zadovoljna, da je od vseh vprašanj, od ekonomije in carin do vojne v Ukrajini in napetosti v Južnokitajskem morju, v ospredje prišel morebitni obisk Pelosijeve na Tajvanu, ki ga niti še ni potrdila. Bidnova administracija je v minulih dneh nakazala svojo oceno, da trenutek za obisk ni pravi in da lahko po nepotrebnem prinese zaplete. Toda Pelosijeva je voditeljica zakonodajne veje oblasti in se lahko sama odloča, kam bo šla. To je bilo po navedbah virov iz administracije tudi sporočilo Bidna Xiju, namreč naj Kitajska morebitnega obiska ne razume kot uradno politiko ameriške vlade, ker to niti ne more biti. Bela hiša je že pred pogovorom potrdila zavezanost politiki ene Kitajske.

Slednja pa je jasno nakazala, da bi obisk Pelosijeve razumela kot izkazovanje diplomatskih odnosov s Tajvanom, čemur nasprotuje vedno, najsi gre za ZDA ali Litvo ali Palau, ker ima otok za del svojega ozemlja. Poleg tega se bo Xi jeseni potegoval za tretji mandat in si ne more privoščiti, da izpade šibak.

Xi: Sodelujmo pri reševanju globalnih izzivov

Tako so vsaj v prvih odmevih pogovora druge teme ostale bolj v ozadju. Ena takšnih so ameriška razmišljanja o ukinitvi nekaterih carin za kitajsko blago, ki jih je uvedla vlada Donalda Trumpa. To bi bil pozitiven signal za Peking in dobrodošlo dejanje za Xija, četudi je mišljeno kot pomoč ameriški industriji v vse težjih časih, ko se v ZDA ugiba, ali je država že v recesiji. Kitajska na drugi strani beleži najslabšo gospodarsko rast na letni ravni v več kot 40 letih, če ne štejemo pandemičnih let.

Xi je po navedbah kitajske agencije Xinhua tudi dejal, da je definiranje držav kot strateških tekmic in Kitajske pa kot največje izzivalke ZDA napačno razumevanje in da morata državi sodelovati pri naslavljanju vprašanj globalnega miru in varnosti, dobavnih verig, energetske in prehranske varnosti ter pri ohranjanju mednarodnega sistema z OZN v njegovem središču.

Kmalu priložnosti za srečanje v živo

Bela hiša je v prvem krajšem sporočilu zapisala, da je bil pogovor del naporov za ohranitev in poglobitev komunikacije med državama in »odgovornega upravljanja razlik«. Že prej je navedla, da so takšni pogovori pomembni tudi zato, da ne pride do napačnih razumevanj in zaostritev ali česa še hujšega. Sporočila je tudi, da sta Xi in Biden svojim ekipam na podlagi pogovora naložila, da nadaljujejo delo v boju proti podnebnim spremembam in glede varnosti javnega zdravja. O Tajvanu pa je Biden dejal, da ZDA niso spremenile svojih uradnih stališč, da pa tudi ostro nasprotujejo poskusom enostranskega spreminjanja statusa quo ali spodkopavanja stabilnosti ob Tajvanski ožini, kar leti na kitajska dejanja zadnje mesece, denimo na polete njihovih vojaških letal v tajvanskem območju zračne identifikacije.

To je bil peti telefonski pogovor predsednikov, odkar je januarja lani Biden prevzel vodenje ZDA. V živo se v tem času nista srečala, tudi prave priložnosti ni bilo, ker Xi od začetka pandemije ne potuje na tuje in sprejme le redke obiske. To bi se lahko kmalu spremenilo. Indonezija kot predsedujoča skupini G20 si zelo prizadeva, da bi Xi novembra prišel na vrh na Baliju, kjer bo predvidoma tudi Biden. Isti mesec bo Tajska gostila vrh Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja, katerega članici sta obe državi, s tem pa se odpira možnost za dvostransko srečanje predsednikov ob robu teh dogodkov.