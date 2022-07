Po ugotovitvah zahodnih vojaških virov, ki jih navaja britanski BBC, je ukrajinska kampanja za ponoven prevzem nadzora nad Hersonom pridobila na tempu, potem ko je uspelo vojski z raketnimi sistemi dolgega dosega Himars uničiti ključen most Antonivski, dolg slab kilometer.

Na tisoče ruskim vojakom zahodno od reke Dneper zdaj grozi, da bodo odrezani od preostalega okupiranega ozemlja na jugu in vzhodu Ukrajine. Po navedbah Kijeva Moskva svoje enote že pospešeno usmerja v smeri Hersona, česar pa BBC ni mogel neodvisno preveriti.

Kot so še pojasnili omenjeni neimenovani zahodni viri, je Herson za Moskvo kot »dragulj v kroni« njene okupacije in izguba te regije bi zadala hud udarec njenim poskusom, da invazijo na Ukrajino prikaže kot uspešno.

Herson, ki je imel pred vojno slabih 300.000 prebivalcev, leži na strateško pomembnem položaju zahodno od reke Dneper. Bilo je prvo večje mesto, ki ga je marca zavzela Rusija.

Prvi večji strateški uspeh po več kot treh tednih

Britansko obrambno ministrstvo je v svojem rednem jutranjem poročilu o situaciji v Ukrajini ocenilo, da je ukrajinska stran s pomočjo novih raket poškodovala vsaj tri mostove čez Dneper, na katere se Rusija zanaša pri oskrbi svojih sil. Ruske enote zahodno od reke so zato zdaj »močno ranljive«, mesto Herson pa odrezano od preostanka ozemlja pod rusko kontrolo.

S strani Rusije nastavljena okupacijska administracija v Hersonu je sicer danes zatrdila, da je Ukrajina resda poškodovala omenjeni most Antonivski, kar je zapletlo življenje lokalnih prebivalcev, a da ni strateško pomembno in zagotovo »ne bo vplivalo na potek sovražnosti v regiji«.

Medtem pa naj bi ruskim in proruskim silam na vzhodu Ukrajine, v regiji Doneck, po lastnih navedbah uspelo zavzeti drugo največjo ukrajinsko elektrarno Vuhlehirsk blizu kraja Svitlodarsk. Gre za termoelektrarno na premog, ki je bila postavljena v času Sovjetske zveze.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič je zavzetje elektrarne označil kot le »majceno, taktično prednost«, a kot piše BBC, bi bilo zavzetje elektrarne prvi večji strateški uspeh Rusije po več kot treh tednih.

Zelenski še naprej verjame v zmago Ukrajine

Kot še poroča nemška tiskovna agencija dpa, se spopadi v Donecku približujejo krajema Bahmut in Soledar. Ukrajinski vojski je, kot je sporočil generalštab, zaenkrat uspelo odbiti ruske napade na ta kraja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v nočnem nagovoru znova zatrdil, da še naprej trdno verjame v končno zmago Ukrajine. Sodržavljanom je čestital ob novem prazniku, dnevu državnosti, ki ga Ukrajina tokrat praznuje prvič. 24. avgusta Ukrajinci sicer praznujejo dan neodvisnosti.

»Ukrajina je neodvisna, svobodna in nedeljiva država. In takšna bo za vedno,« je poudaril v čustvenem govoru ter dodal, da se borijo za svobodo in se ne bodo nikoli predali.