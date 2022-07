V 12-milijonskem Wuhanu so oblasti z rednim testiranjem v torek zabeležile dva asimptomatska primera okužbe. S sledenjem stikom so odkrile še dva primera. Kmalu zatem so oblasti izdale ukaz o zaprtju. Prebivalci okrožja Jiangxia morajo v svojih domovih ostati tri dni.

Wuhan je v začetku leta 2020 postal znan po vsem svetu kot prvo mesto, v katerem so znanstveniki odkrili novi koronavirus, in prvo mesto, v katerem so oblasti uvedle stroge omejevalne ukrepe.

Kitajska je zavzela strategijo ničelne tolerance do covida-19, zaradi česar so v večjih mestih v preteklih mesecih v nasprotju s trenutnimi trendi v svetu, ki se v veliki meri vrača v normalno življenje, uvedli stroga zaprtja javnega življenja, prebivalci pa so bili podvrženi množičnim testiranjem.

Na Kitajskem so zabeležili veliko manj smrti covidnih bolnikov kot v številnih drugih državah, vendar se strategija sooča z vse večjim nasprotovanjem, saj močno bremeni državo, še poroča BBC.