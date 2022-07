Posadka policijskega helikopterja je v obeh primerih kljub slabemu vremenu omogočila, da so pohodniki dobili ustrezno pomoč in oskrbo, so pojasnili.

Koča na Doliču je bila zaradi slabih vremenskih razmer, megle in vetra, nedostopna s helikopterjem. V različnem času so do koče iz različnih smeri poskušali prileteti dvakrat. Ker niso uspeli, je helikopter do maksimalne višine prepeljal gorske reševalce, ki so obolelega pohodnika spravili do varnega mesta za dvig in ga s helikopterjem prepeljali v dolino. Na tleh ga je prevzela zdravniška služba, so posredovanje opisali v sporočilu za javnost.

V drugem primeru pa je policijski helikopter z ekipo zvečer reševal še na Skuti. Tudi v tem primeru vremenske razmere niso omogočale prihoda do samega kraja dogodka, zato je helikopter proti mestu intervencije do meje vidljivosti prepeljal kamniške gorske reševalce. Ti so pomagali pohodnikoma, ki sta v neurju zašla s poti in onemogla, ter ju pospremili na varno.

Večje kot je zavedanje posameznika o nevarnostih v gorah, bolj varna bo tura. Pozivamo k ustreznemu načrtovanju ture. Vsak mora vedeti kam gre, koliko časa bo porabil za pot in kakšna je vremenska situacija. V gorah so vsak dan možni tudi hitri vremenski preobrati. Težava je tudi vročina, bolezenska stanja pri pohodnikih, precenjevanje lastnih zmožnosti, nepoznavanje poti in oprema, v katero ne sodijo samo ustrezni pohodni čevlji ampak tudi oblačila, napitki, hrana itd.