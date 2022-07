Trenutno je povprečni pretok reke Soče v Solkanu tako nizek, da ne omogoča varnega obratovanja turbin, pojasnjujejo na Soških elektrarnah. Ekološko sprejemljiv pretok zagotavljajo s prelivanjem vode čez zapornici na jezu in znaša toliko, kolikor je naravni dotok Soče.

Do srede so nekoliko višji pretok od naravnega zagotavljali s praznjenjem akumulacij. Akumulacije na reki Soči pa so dosegle spodnje, kritične ravni, ki dodatnega praznjenja akumulacij ne omogočajo več, so še navedli v družbi.

Po poročanju Primorskega dnevnika je pristojni deželni odbornik Furlanije-Julijske krajine Stefano Zannier z razmerami v Soči seznanil italijansko ministrstvo za ekološko tranzicijo. Vlado v Rimu je pozval, da vzpostavi stik s slovensko vlado za povečanje količine vode, ki priteka skozi zapornice solkanskega jezu. Spričo pojasnil podjetja Soške elektrarne bo za to po vsej verjetnosti nemogoče poskrbeti, ugotavljajo v tržaškem časniku.

Takoj po zaustavitvi turbin v Solkanu je v sredo začela upadati gladina Soče pri Gorici. Najhuje je bilo pod Ločnikom, saj nad tamkajšnjim jezom preusmerijo velik del vode v kanal, ki vodi proti Fari. Ribe so se zato pod Gorico in Štandrežem začele zbirati v večjih tolmunih, piše Primorski dnevnik.

Upad pretoka so v sredo opazili v konzorciju za melioracijo Julijske krajine, pravočasno ukrepali in preprečili množičen pogin rib. Sredi dneva so omejili na minimum dotok vode v vse namakalne kanale in sočasno prekinili delovanje namakalnih naprav, tako da so v strugi reke Soče pod Gorico zagotovili dovolj vode za preživetje rib, še navaja Primorski dnevnik.

Razmere po pisanju časopisa vseskozi spremljajo tudi na deželnem ribiškem zavodu Ente tutela patrimonio ittico, ki je v prejšnjih dneh in tednih poskrbel, da so ribe iz ogroženih delov Soče prenesli na varno.

Tudi Primorske novice pišejo, da je med Sovodnjami in Zagradom Soča ponekod popolnoma suha. Kot pojasnjujejo, ni tako nenavadno, da je poleti struga na italijanski strani meje na določenih delih suha, vendar je izredno redko, da bi popolnoma presahnil tako dolg pas reke. Na približno petih kilometrih reke ostajajo le tolmuni, v katere se zatekajo ribe. Tako je tudi na sotočju Soče in Vipave, poročajo Primorske novice.