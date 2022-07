Glavni poudarek je bil spremljanje dogajanja na italijanski strani, kjer se je ogenj spustil do spodnje ceste pri Devetakih, a na slovensko stran, kjer so bili naši gasilci v pripravljenosti, ga le ni zaneslo. Po informacijah, ki jih je pridobil Hrast, naj bi Italijani omenjeni požar spet začeli gasiti iz zraka že pred 7. uro.

V drugem intervencijskem štabu v bližini Škrbine v občini Komen pa je ponoči delalo več kot 150 gasilcev na pobočju Velikega Ovčnjaka. Požar je povsem pod kontrolo, ponoči so gasilci neprestano zalivali rob požarišča in to z vseh strani, je še pred menjavo gasilskih enot zgodaj zjutraj povedal vodja nočne intervencije vodil Marko Adamič.

Dopoldan bo na delu 110 gasilcev iz obalno-kraške gasilske regije, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.

Požar na pobočju Velikega Ovčnjaka, ki je izbruhnil v sredo okrog 1. ure, zajel območje približno 20 hektarjev, naselja pa niso ogrožena.Ves dan se je s tem požarom ukvarjalo 180 gasilcev s 60 vozili. Imeli tudi stalno pomoč dveh helikopterjev slovenske vojske za gašenje in helikopterja slovenske policije s termo kamero.