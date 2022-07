Predsednika ZDA in Kitajske se bosta danes pogovarjala po telefonu o vrsti vprašanj, ki so se nabrala med državama, vključno z zadnjim – mogočim obiskom predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu, kar je razburilo uradni Peking.

To bo peti telefonski klic Xi Jinpinga in Joea Bidna, odklar je slednji januarja lani postal predsednik. V živo se še nista srečala, saj niti ni bilo prave priložnosti. Xi od začetka pandemije ni potoval v tujino in je sprejel zelo malo obiskov.

V ospredju pogovorov bodo po navedbah Bele hiše obvladovanje tekme med gospodarskima velesilama, vključno z mogočim umikom nekaterih ameriških carin, vojna v Ukrajini, napetosti v Južnokitajskem morju in Tajvan. Čeprav so pogovor načrtovali še pred zadnjimi poročili o načrtih Pelosijeve, da predvidoma avgusta v okviru azijske turneje obišče otok (sama tega zaenkrat ni potrdila), bo prav to vprašanje v središču pozornosti. To bi bil prvi obisk predsednika predstavniškega doma, ki je tretji najvišji položaj v ZDA, na Tajvanu po letu 1997, ko je bil tam Newt Gingrich. Pelosijeva je obisk načrtovala aprila, pa se takrat okužila z novim koronavirusom.

Peking se je odzval ostro in napovedal odločen odgovor za primer obiska, ki bi ga Kitajska razumela kot podporo tajvanski neodvisnosti. Bela hiša je potem ponovno potrdila podporo politiki ene Kitajske. Očitno je, da si obiska Pelosijeve ne želi in ocenjuje, da bi samo poslabšal razmere, potem ko Peking v zadnjih mesecih že stopnjuje pritisk na otok, tudi s pošiljanjem bojnih letal v tajvansko zračno območje identifikacije. Trenutek je občutljiv tudi zato, ker se Xi pripravlja na jesenski naskok na tretji predsedniški mandat in si težko privošči neodločnost, sploh ker bo prav avgusta v letoviškem Beidaiheju letno srečanje ozkega partijskega vrha. Bela hiša si po poročanju ameriških medijev prizadeva prepričati Pelosijevo, naj na otok ne gre, je pa pot podprlo nekaj vidnih republikancev.