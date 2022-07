»So države, kjer se Neevropejci mešajo z Evropejci, v srednji Evropi pa ostajamo samo Evropejci. Mi smo se pripravljeni mešati med seboj, nočemo pa biti ljudje mešanih ras ... Do leta 2050 v zahodni Evropi ne bo več narodov, samo mešana populacija.« Zaradi teh besed v nastopu, ki ga je imel v Romuniji, so se na madžarskega premierja Viktorja Orbana zgrnile kritike, da je bil govor neumen, nevaren in je še najbolj spominjal na nacistični besednjak.

Najprej je odstopila njegova dolgoletna sodelavka in svetovalka Zsuzsa Hegedüs. V odstopnem pismu je zapisala, da so Orbanove besede »čisto nacistično besedilo« in da je govor »vreden Goebbelsa«, vodje nacistične propagande. »Niti v najhujši nočni mori si ne bi predstavljala, da ste spodobni tako odkrito rasističnega govora,« je zapisala Hegedüs, katere starši so preživeli holokavst.

Mednarodni odbor za Auschwitz, ki povezuje preživele tega nacističnega taborišča, je govor označil za »neumen in nevaren«, Evropsko unijo pa pozval, naj jasno pove, da Orban v Evropi nima prihodnosti. V evropski komisiji govora niso hoteli neposredno komentirati, izpostavili so skupne evropske vrednote. Romunski zunanji minister Bogdan Aurescu pa je dejal, da so Orbanove ideje »nesprejemljive«. Orban je imel govor v soboto v Transilvaniji, romunski pokrajini, zaradi katere je bilo med državama že veliko napetosti. Tam živi velika madžarska manjšina, ki si prizadeva za čim več avtonomije.

Oglasili so se tudi iz Orbanovega kabineta. Sam premier je na odstopno pismo sodelavke odgovoril z besedami, da »bolje kot kdor koli na Madžarskem veste, da ima moja vlada politiko ničelne tolerance do antisemitizma in rasizma«. Njegov tiskovni predstavnik Zoltan Kovacs pa je dejal, da se mediji »pregrevajo zaradi par trdih besed o priseljevanju in asimilaciji«, o ostalih točkah govora pa molčijo.

Orban je v govoru tudi dejal, da je nujno izpogajati mir v Ukrajini, ker da so sankcije spodletele. O načrtu EU za zmanjšanje porabe plina za 15 odstotkov pa, da »nam zgodovina kaže na nemško znanje o tem«, s čimer naj bi namignil na nacistične plinske celice.