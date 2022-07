Na srečanju s predsednikom Vladimirjem Putinom je novi vodja ruske vesoljske agencije Roskosmos Jurij Borisov sporočil, da bo Rusija do konca leta 2024 zapustila Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). »Menim, da bomo do konca leta 2024 že začeli graditi svojo orbitalno postajo,« je tudi dejal Borisov. »Zelo dobro,« mu je odvrnil Putin.

ISS je projekt, pri katerem Rusija in ZDA, pa tudi Japonska, EU in Kanada zelo dobro sodelujejo že skoraj 30 let. V orbiti je od leta 1998 in služi kot laboratorij ter opazovalna baza za raziskovanje vesolja. Ruska odločitev o prenehanju sodelovanja bi povzročila težave celotni ISS, saj upravlja enega od dveh bistvenih delov postaje, partnerji so drug od drugega odvisni, Rusi imajo tam pomembne module. Trenutni načrti predvidevajo, da bo postaja delovala do leta 2031. Rusija je sicer že nekaj časa zadržana do sodelovanja takrat, je pa prejšnji vodja Roskosmosa Dmitrij Rogozin junija dejal, da se je o tem pripravljena pogovarjati, če ZDA umaknejo sankcije proti njeni vesoljski industriji.

Ameriška vesoljska agencija Nasa sicer pravi, da ni dobila uradnega sporočila od Roskosmosa o prenehanju sodelovanja konec leta 2024. Če se to zgodi, pa bo to verjetno tudi posledica vse večjega razkola Rusije in zahoda. Nekdanji ameriški poveljnik ISS in astronavt Nase Leroy Chiao sicer ne verjame, da bo Rusija res prenehala sodelovati. »Mislim, da gre samo za nastopaštvo. V Rusiji nimajo dovolj denarja, da bi zgradili takšno svojo postajo, za kar bi potrebovali več let. Ostali bodo brez vsega, če se bodo res umaknili,« je dejal za britansko televizijo BBC.

Ameriška vesoljska agencija Nasa in Roskosmos sta sicer ravno pred dvemi tedni podaljšali dogovor, da tako ameriški SpaceX kot ruski Sojuz na ISS prevažata mešane ekipe astronavtov oziroma kozmonavtov. Takšno podaljšanje sodelovanja so takrat označili za enega redkih primerov, ki jih ni zmotila vojna v Ukrajini.

Ni posadk za ladje z žitom

Tja je še vedno usmerjene večine pozornosti glede ravnanja Rusije. Včeraj je bila pozitivna ves ta, da so v Istanbulu uradno ustanovili nadzorni center za izvoz ukrajinskega žita. V organu je pet predstavnikov Rusije, Ukrajine, Združenih narodov in Turčije, njegova naloga pa je nadzorovati, ali ladje, ki plujejo mimo Istanbula, res vozijo samo žito. Prevoz naj bi se začel v naslednjih dneh. Pojavlja pa se težava s kadri za 80 ladij, kolikor ji je obtičalo v ukrajinskih pristaniščih. Večina članov posadk je odšla, iskanje novih otežuje zaskrbljenost za varnost. Za Ukrajince ima sporazum, ki ga je glede izvoza žita podpisala z Rusijo, sicer tudi šibko točko, saj bodo morali odstraniti mine, ki jih med drugim pri Odesi varujejo pred ruskim pomorskim desantom.

V zadnjih dneh se sicer veliko ugiba o ukrajinski protiofenzivi na območju Hersona na jugu Ukrajine. Ukrajinci imajo vse več zahodnega modernega orožja in bi z njim lahko poleg ruskih skladišč orožja in streliva uničevali tudi mostove, ki so pomembni za ruske ruske okrepitve. Eden najpomembnejših čez breko Dneper je most Antonovski, ki so ga lokalne proruske oblasti včeraj zaprle zaradi ukrajinskega obstreljevanja z natančnim ameriškim raketnim sistemom HIMARS.

Ukrajina ima več vojakov

Ukrajinci imajo po mobilizaciji tudi veliko več vojakov kot Rusija, ki se za vpoklic ni odločila, ker bi lahko prišlo doma do množičnega nasprotovanja vojni, kot se je zgodilo ob ruskem posredovanju v Afganistanu. Ruska vojska je izgubila že vsaj 30 odstotkov svojih mož, vsaj 15.000 je mrtvih in nekajkrat toliko ranjenih. Menda bo morala zdaj vsaka od 85 ruskih regij priskrbeti bataljon prostovoljcev, kar bi povečalo število ruskih vojakov za okoli 20.000. Ruska vojska je bila sicer v zadnjih dneh v stanju premora, ko naj bi generali in Kremelj razmišljali, kako naprej, posebej v regiji Herson, kjer bi ukrajinska vojska lahko obkolila več tisoč ruskih vojakov in kjer se celo ugiba, ali bi lahko v primeru uspehov krenila proti polotoku Krim.

V Kremelju pa očitno niso razmišljali o napovedi Gazproma, da bo v Nemčijo po plinotoku Sverni tok poslal pol manj plina kot doslej. To se je včeraj namreč tudi zgodilo, tako da so kapacitete zapolnjene le še dvajset odstotno.