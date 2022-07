Olimpija bo drevi v Stožicah (ob 19. uri) proti Sepsiju iz Romunije skušala izničiti zaostanek s prve tekme (1:3). Potem ko je direktor Olimpije Igor Barišić v minulih dneh odpustil nekaj zaposlenih ljudi v klubu, je na hitro najel eno izmed agencij, da bodo mednarodno tekmo sploh lahko organizirali po protokolu, ki ga je predpisala Uefa. »Ker moramo nadoknaditi dva gola zaostanka, bomo v šli v tekmo zelo odločno in skušali čim hitreje doseči gol, ki bi dvignil samozavest ekipe in vnesel nemir v vrste tekmeca,« je načrt razkril trener Olimpije Albert Riera, ki pravi, da se ne ukvarja s tistim delom dogodkov okrog kluba, na katere ne more vplivati in niso v njegovi pristojnosti.

Elšnik: Za izboljšanje učinkovitosti bo treba zamenjati kopačke

Riera je prepričan, da si niso zaslužili poraza na prvi tekmi v Romuniji, potem ko sta bili dve enajstmetrovki dosojeni, čeprav so bili igralci Sepsija pred tem v nedovoljenem položaju. »Spoznanje, da smo izgubili po takšnih napakah, je bilo težje sprejeti, kot pa je bil napor ob 15 ur dolgem potovanju domov,« je izpostavil Riera. Kapetan Timi Max Elšnik je pripomnil, da sta dve maratonski potovanji iz Luksemburga in Romunije še bolj povezali ekipo, saj so bili skupaj dlje časa in so postali del klape tudi tisti igralci, ki se še niso počutili kot del ekipe.

»Igranje v Evropi je nagrada in privilegij, ki ga je treba spoštovati, zato moramo dati maksimum. Morda se komu, ki bi odigral super tekmo, svet obrne na glavo. Vsi si želimo, da bi se Olimpija enkrat uvrstila v skupinski del. Za takšen uspeh moraš imeti nekaj sreče, pa tudi klub in ekipa morata biti zrela,« je poudaril Timi Max Elšnik, ki je imel nekaj težav s poškodbo, a stiska zobe. Na vprašanje, kako izboljšati učinkovitost, je odgovoril: »Treba je zamenjati kopačke. V zaključkih moramo biti bolj zbrani in ne smemo prehitevati sami sebe, ampak mirno reševati situacije. Najboljši napadalci igrajo najbolje, ko se odločajo po instinktu, ne razmišljajo veliko in samozavestno udarijo po žogi. Več kot razmišljajo, slabše je. Včasih, ko žoga ne gre v gol, je najpomembneje, da zadetek dosežeš, a ni važno, če to narediš s hrbtom ali zadnjico. Nato se ti odpre in gre vse v mrežo. Upam, da bo tekma s Sepsijem takšen trenutek, ko se bo vse obrnilo v naš prid. Pozitivno je, da vsi prihajamo v priložnosti, realizacija pa vzbuja skrb.«

Napadalec Mure Mirlind Daku je dosegel že štiri gole

Mura je v nedeljo proti Domžalam (4:3) prišla do prve prvenstvene zmage po pravi srhljivki, potem ko je povedla z 1:0 in zaostajala že z 1:3. Danes ob 20. uri jo v polni Fazaneriji čaka zahteven evropski izziv z irskim moštvom St. Patrick's. Prva tekma v Dublinu se je končala z 1:1 in glede na dogajanje na igrišču so bili Prekmurci z izidom izjemno zadovoljni. Naleteli so na tekmeca, ki je igral izjemno agresivno, za nameček je imel neverjetno glasno podporo s tribun, zato se igralci med seboj sploh nismo slišali niti na razdalji enega metra.

»Bomo videli, če nas St. Patrick's lahko s čim preseneti. Njihova igra na prvi tekmi je bila bolj intenzivna, kot smo pričakovali. Na igrišču so pokazali še večjo agresivnost, čvrstost v dvobojih in dominantnost. S tem se je zmanjšala naša samozavest, a smo preživeli. Dvomim, da lahko igrajo drugače. Na domačem igrišču in pred svojimi navijači jim bomo skušali vsiliti naš slog igre in tako nevtralizirati njihovega,« je povedal trener Mure Damir Čontala, ki je včeraj praznoval 38. rojstni dan. Strokovni štab je sestavil načrt, v katerem morajo biti bolj mirni v organizaciji napada, saj bi bilo preskakovanje igre z dolgimi žogami voda na mlin Ircev. »Tekmo želimo umiriti, tako bi tudi imeli kontrolo nad žogo in jih prisilili, da se postavijo v obrambo. Če imamo dober dan, lahko premagamo vsakega tekmeca,« je bil jasen Čontala.

Mura je bila proti Domžalam učinkovita, a je pokazala tudi ranljivost v obrambi. Mirlind Daku je na začetku sezone v dobri formi, saj je dosegel že štiri gole, po dva v Evropi in slovenski ligi. »V Muro sem prišel, da pomagam ekipi. Ni pomembno, ali zadevam, asistiram ali pomagam kako drugače. Tekmeca smo spoznali in vemo, kako se moramo nanj pripraviti. Upam, da nam bodo gledalci pomagali do uspeha,« je povedal nogometaš s Kosova.

Drugoligaš Vaduz se v slovenski ligi ne bi boril za obstanek

Nogometaši Kopra so že v torek zvečer dopotovali v Liechentenstein, kjer jih drevi ob 20. uri čaka povratna tekma z Vaduzom, na kateri bodo skušali izničiti zaostanek z 0:1 s prve tekme na Bonifiki. Popotnica Kopra je slaba, saj je po evropskem porazu doživel še prvenstveni neuspeh v Ljubljani, kjer je izgubil z Bravom z 0:1. V obalnem prvoligašu se vsi od predsednika Anteja Guberca navzdol ukvarjajo z neučinkovitostjo ekipe, saj je prav neverjetno, kakšne priložnosti so zapravili na tekmah s Taborom, Vaduzom in Bravom. Tolažijo se s tem, da igrajo dobro in so prepričani, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bodo začeli dosegati zadetke.

»Gol nas noče, a bomo prišli iz krize. Pričakujem, da bomo v Vaduzu vložili več energije, kot smo jo na zadnjih dveh tekmah, in bili zelo disciplinirani pri izpolnjevanju taktičnega načrta,« pravi trener Kopra Zoran Zeljković. Ker Vaduz igra doma in ima prednost, je Zeljković vlogo favorita prepustil ekipi, ki igra v drugi švicarski ligi, medtem ko v slovenski ne bi imela težav z obstankom.