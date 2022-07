Občina bo morala narediti red

Ljubljansko mestno središče je po dobrih dveh letih pandemije znova polno življenja. Ulice in trge zasedajo razni dogodki, vrnili so se tako posamični turisti kot vodene skupine, ponovno so tu mestni kavalirji, na službo, v šolo in po opravkih skozi mestno središče znova potujejo kolesarji ter uporabniki skirojev.