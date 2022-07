Proračun za leto 2023 je že sprejet, DZ ga je skupaj z letošnjim sprejel novembra lani. Vlada bo zdaj pripravila in najpozneje do 1. oktobra v obravnavo v DZ poslala predlog njegovih sprememb, priložila pa bo tudi predlog proračuna za leto 2024.

Zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov so ob tem že določene: za leto 2023 v skladu z odlokom o okviru za pripravo proračunov vseh štirih javnih blagajn ne smejo preseči 13,365 milijarde evrov, za leto 2024 pa ne 12,730 milijarde evrov. Že v začetku julija so sicer s finančnega ministrstva sporočili, da bo zaradi spremenjenih razmer v svetu ter drugačnih prednostnih politik aktualne vlade nujna priprava novega proračunskega okvira. Prve usmeritve za pripravo proračunskih dokumentov je vlada sprejela 1. julija, na seji prejšnji četrtek pa je obravnavala okvirna izhodišča. Na tej podlagi bodo resorji pripravili finančne načrte, ki bodo podlaga za nadaljnja usklajevanja in umeščanje prioritet vlade v prihodnjih dveh letih, so za STA pojasnili na finančnem ministrstvu. Podrobnosti niso navedli, povedali pa so, da so razrez odhodkov pripravili na osnovi znanih obveznosti, pregleda stanja, izvajanja ukrepov ter projektov in nove predvidene ocene prihodkov. Ta bo sicer še dodatno spremenjena ob objavi jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj.

O rebalansu letošnjega proračuna še razmišljajo

Pripravljeni razrez za prihodnji dve leti posodobljeno vključuje tudi razpoložljiva evropska sredstva iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost ter evropske kohezijske politike za preteklo in veljavno programsko obdobje. Znano je, da bo Slovenija po novih preračunih evropske komisije iz mehanizma za okrevanje po koronski krizi prejela nekaj manj nepovratnih sredstev, kot je pričakovala doslej. Niso pa v razrez odhodkov še vključene vse programske prioritete aktualne vlade Roberta Goloba. Vsebinski pogovori o proračunskih postavkah se bodo namreč začeli po 20. avgustu. Boštjančič je konec maja ob robu zaslišanja za ministra za finance pred odborom DZ za finance dejal, da bo razmislil tudi o tem, ali bo treba pripraviti rebalans letošnjega proračuna. Na finančnem ministrstvu pravijo, da ga za zdaj ne pripravljajo, so pa to možnost omenjali že v začetku julija. Od potrditve letošnjega proračuna novembra lani se je pojavilo kar nekaj novih makroekonomskih tveganj, med drugim vojna v Ukrajini in visoka inflacija.