#foto Pretok Ljubljanice letos rekordno nizek

Zaradi podnebnih sprememb smo že nekaj let priča upadanju vodostaja, letošnje ekstremno sušno obdobje pa lahko tudi glede na podatke agencije za okolje, ki smo jih prejeli za reki Ljubljanico in Savo, obravnavamo kot prelomno točko. Zbrani podatki kažejo, da so julijske temperature voda letos dosegle najvišjo izmerjeno temperaturo. Prav tako je že zadnjih nekaj let vodostaj Ljubljanice poleti upadel na okoli šest kubičnih metrov na sekundo, ob zdajšnjem vročinskem valu pa so namerili komaj malo več kot štiri kubične metre na sekundo.