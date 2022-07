Ujeli kolovodjo opičje tolpe

V japonskem mestu Jamaguči si bodo prebivalci končno lahko oddahnili. Tamkajšnje oblasti so jim namreč sporočile, da so končno ujele in ubile domnevnega kolovodjo tropa opic makaki, ki so zadnje tedne terorizirale meščane in jih več kot 50 poškodovale. Najprej so napadale ženske in otroke, nato pa tudi odrasle moške, kar kaže na stopnjevanje agresije. Najbolj agresivne so skušali uloviti z rednim patruljiranjem in nastavljanjem pasti, a so prebrisani primati spregledali njihove namere. Zdaj pa jim je enega od članov skupine, samca, starega okoli štiri leta in velikega približno pol metra, vendarle uspelo ujeti, in to na območju tamkajšnje srednje šole.