Pred osmimi leti je Kongresni trg gostil prvo izvedbo mednarodnega turnirja v odbojki na mivki, ki je nato iz leta v leto privabljal vedno boljše odbojkarice in odbojkarje na mivki. V začetku je bilo tekmovanje le v koledarju Evropske odbojkarske zveze (CEV), od leta 2018 je tudi na sporedu Svetovne odbojkarske zveze (FIVB). Tekmovanje se bo začelo z današnjimi kvalifikacijami v športnem parku Ludus, na katerih bo v moški in ženski konkurenci nastopilo po 16 ekip. V glavni del tekmovanja je že uvrščeno po 12 dvojic, ki so si neposredno uvrstitev v skupinski del zagotovile z visoko uvrstitvijo na svetovni lestvici.

»Na takšni ravni odbojke na mivki, kakršno bomo spremljali v Ljubljani, sva bili s Tajdo Lovšin v zadnjem letu že štirikrat drugi. Zato upava, da nama bo s tem nastopom uspelo priti tudi do prvega mesta,« je pred začetkom turnirja dejala Tjaša Kotnik, ki bo s Tajdo Lovšin druga nosilka turnirja. Prvi nosilki sta Erika Sofia Mongelos Bobadilla in Michele Sharon Valiente Amarilla iz Paragvaja.

V glavnem delu tekmovanja (na svoj račun bodo prišli tudi gledalci s plažo sredi mesta in z bogatim spremljevalnim programom) bosta še dve slovenski ženski dvojici, Nina Lovšin in Asja Šen ter Špela Morgan in Sara Valenčič. Številčnejša bo moška zasedba, kjer bo Nejc Zemljak, ki je bil minulo soboto s Klemnom Šenom državni prvak, združil moči s Črtomirjem Bošnjakom. Preostale tri slovenske dvojice bodo še Rok Bračko in Jan Pokeršnik, Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk ter Matija Primec in Marin Novak.

»Ekipe, ki prihajajo v Ljubljano, so zelo izenačene in glede na pretekle rezultate gre skorajda za nekakšen kaos. Iste ekipe namreč lahko izpadejo v kvalifikacijah ali pa posežejo po kolajnah, kar kaže na to, kako zelo izenačena je konkurenca. O zmagah bo odločala dnevna forma, prav tako pa tudi malenkosti med posameznimi nasprotniki,« meni Nejc Zemljak, ki je z Janom Pokeršnikom v Ljubljani že osvojil prvo mesto.