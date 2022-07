Pogin rib tudi v Homški Mlinščici

Ponovno so bili v akciji tudi ribiči ribiške družine Bistrica Domžale. Potem ko so prejeli klic domačina o nekaj poginulih ribah v Homški Mlinščici, so na kraju ugotovili, da gre za pogin vsaj 50 kilogramov rib, pretežno potočne postrvi in lipana. Veliko je bilo tudi letošnjih mladic. Vzrok pogina uradno še ni znan, ribiči pa so prepričani, da je prišlo do onesnaženja. Vode v Mlinščici je namreč dovolj, tudi temperatura je primerna za ta letni čas. Prav tako vzroka ni mogoče pripisati pomanjkanju kisika v vodi.