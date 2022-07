Cirkuški ustvarjalci na misiji zbiranja denarja za šotor

Cirkus je kolektivna ustvarjalnost in tako v tem duhu poteka tudi misija zbiranja sredstev za nakup cirkuškega šotora, ki ga pri nas še nimamo in bo namenjen souporabi. Akcije zbiranja denarja zanj so že in še bodo zasedle ljubljanske, pa tudi druge ulice in javne prostore po slovenskih krajih.