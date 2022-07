Vpadljiv newyorški pastor, ki vozi rolls-roysa in je znan po dizajnerskih oblačilih ter ekstravagantnem nakitu, je policiji prijavil, da so mu roparji ukradli za več kot milijon dolarjev nakita. Zgodilo se je v nedeljo in to ravno med vodenjem maše v cerkvi v Brooklynu. Policija je potrdila, da naj bi trije oboroženi neznanci vstopili v cerkev Voditeljev jutrišnjega dne in s 44-letnega pridigarja Lamorja Millerja-Whiteheada in njegove 38-letne žene Asie K DosReis-Whitehead strgali nakit, nato pa pobegnili. »Preiskava še poteka,« so sporočili.

Pridigo je duhovnik, ki sebe imenuje škof, v živo prenašal prek spleta. Tik preden so v cerkev vstopili neljubi obiskovalci, je na posnetku slišati, da je približno 25 prisotnim zastavil vprašanje: »Koliko vas je izgubilo vero, ker ste videli nekoga umreti?« Nekaj trenutkov kasneje so roparji že zahtevali vse, kar imata z ženo dragocenega. Kamera je ujela Millerja-Whiteheada, ki je dejal »v redu, v redu«, nakar se je spustil na kolena in dvignil roke. Na posnetku, ki so ga že izbrisali s spleta, je bilo videti maskiranega moškega s pištolo, ki je začel polniti žepe z dragocenostmi. Nakar je kamera ujela še enega podobno oblečenega roparja, ki se je nekaj minut tudi zadrževal blizu pastorja in nato pobegnil.

»Nisem želel, da bi se faranom kaj zgodilo. Ženske in otroci so bili tam. Pokleknil sem, eden je šel takrat do moje žene in ji vzel ves nakit. Medtem je bila pištola usmerjena v obraz moje osemmesečne dojenčice,« je opisal dogajanje. Po njegovih besedah so mu ukradli škofovski prstan, poročni prstan, mu sneli škofovsko verižico, potem pa začeli otipavati njegov vrat in preverjati, če ima še kaj. »Očitno so opazovali in vedeli, da imam še drug nakit,« je izjavil. Kot je pojasnil, ni vedel, ali gre le za rop ali pa jih bodo vse postrelili. Izrazil je hvaležnost, da v incidentu ni bil nihče poškodovan.

Pet let v zaporu

Zdaj ponuja 50.000 dolarjev nagrade za informacijo, ki bi vodila do roparjev. »Hočem pravico, hočem, da jih aretirajo,« je sporočil v videu, objavljenem na Instagramu. »Vem, da nekdo nekaj ve,« je še izjavil in dodal, da bo prenovil varnostni sistem v cerkvi. Najprej pa tudi terapevta, ki se bo pogovoril s farani in jim pomagal po travmatičnem dogodku.

Miller-Whitehead je cerkev Voditeljev jutrišnjega dne ustanovil leta 2013. Po tem, ko je prestal petletno zaporno kazen zaradi kraje identitete in velike tatvine. Vseskozi trdi, da je bil obsojen po krivem. Rad se pohvali, da prijateljuje z newyorškim županom Ericom Adamsom. »Nihče v tem mestu ne bi smel biti žrtev oboroženega ropa, še najmanj naši verski voditelji in farani, ki častijo v božji hiši,« je komentiral Adams. Župan je poudaril, da policija zločin preiskuje in si neutrudno prizadeva, da bi vpletene pripeljala pred roko pravice.

Pastor se je na naslovnicah pojavil že minuli mesec, ko je izjavil, da je sodeloval pri pogajanjih o predaji moškega, osumljenega umora na podzemski železnici. Policija je nato osumljenca aretirala še preden se je prostovoljno predal. Miller-Whiteheadov profil na Instagramu odraža njegov ekstravaganten in bogataški slog, vključno z oblekami znamke Louis Vuitton, bleščečim in težkim nakitom ter avtomobili visokega razreda. Zadnje medijske navedbe, da je vpadljiv oziroma da se rad šopiri, so ga zmotile. »Ne gre za to gizdalinstvo. Gre za to, da kupim, kar hočem kupiti. To je moja pravica,« je izjavil. Kot zagotavlja, je za to, da lahko kupi, kar želi, trdo delal.