Nenavadno je, da se svetovnim zgodovinskim spomenikom določa vrednost v denarju, saj so vendarle neprecenljivi. Toda njihov vpliv na družbo je vendarle mogoče meriti tudi z denarjem. Predvsem je ta vpliv mogoče zaznati pri najbolj ikoničnih svetovnih spomenikih, denimo pri piramidah v Gizi, Eifflovem stolpu ali rimskem Koloseju. Ekonomsko vrednost slednjega so nedavno res ocenili. Po oceni finančne svetovalne družbe Deloitte iz Združenega kraljestva je vrednost simbola Rimskega imperija in enega najbolj veličastnih primerov rimske arhitekture okoli 77 milijarde evrov. Številka pa ne odraža samo turistične valute, temveč tudi vrednost, ki jo znamenitemu objektu pripisujejo Italijani.

Večina Italijanov bi plačala za ohranitev

Italijane so namreč spraševali, koliko denarja bi bili pripravljeni vložiti, da bi ohranili amfiteater, tudi če ga ne bodo neposredno uporabljali ali od objekta imeli koristi. Več kot 90 odstotkov sodelujočih je zatrdilo, da je objekt nujno potrebno ohraniti, ne glede na vse. Povprečno je Italijan pripravljen za ohranitev Koloseja letno plačati 59 evrov. Precej več pa so pripravljeni plačati prebivalci Rima, ki bi za ohranitev spomenik letno plačali povprečno 90 evrov. Ker je v Italiji okoli 50 milijonov polnoletnih državljanov so v finančni družbi izračunali, da bi bili Italijani za ohranitev Koloseja pripravljeni odšteti 2,9 milijarde evrov letno. Mimogrede: zadnja večja obnova spomenika je stala 25 milijonov evrov.

Poleg nematerialne simbolne vrednosti, so ocenili tudi neposredno ekonomsko vrednost, ki jo spomenik prinaša Rimu in Italiji, z vplivom na turistični sektor. V finančno svetovalni hiši so namreč prepričani, da je potencial kulturnih spomenikov vse večji in vse bolj vpliva na ekonomijo mesta in države, kjer se nahajajo. Rimski Kolosej si je v času pred korono vsako leto ogledalo okoli sedem milijonov obiskovalcev, na dan se je med njegovimi zidovi gnetlo tudi do 20.000 ljudi. Poleg vstopnine so k vrednosti prišteli tudi preostalo turistično porabo v obliki hotelskih nočitev, prevoza in prehrane, kar naj bi v državni proračun prineslo okoli 1,4 milijarde evrov letno. Ob tem zagotavlja še okoli 42.000 delovnih mest.

Seveda je težko trditi, da vsi obiskovalci Rima v mesto pridejo zaradi Koloseja, a je amfiteater gotovo med bolj privlačnimi točkami mesta.