Palača sladkorja in drugih sladkorčkov

Zgodovina je zabavna. Hrvaška Reka je zgradila svoj prvi mestni muzej zato, ker ji je vladar Franjo Josip leta 1875 podaril čašo in naročil, naj jo hranijo v muzeju. Leta 1893 so mestni muzej končno zgradili in čaša je dobila svojo »hišico«. Današnji Muzej mesta Reke ima več lokacij, a njegov novi sedež je Palača sladkorja, v kateri je bila nekoč rafinerija sladkorja. Tam so danes tudi slike Gustava in Ernsta Klimta ter Franza Matscha.