Nepreslišano: Katja Petrovec, novinarka

Pitni vodi do sedaj v resnici nismo namenjali preveč pozornosti. Vsaka kapljica šteje, zapiraj vodo, ko si umivaš zobe in se miliš, te besede se slišijo ta trenutek malodane smešne. A ne zato, da ne bi ta trenutek ti majhni koraki pripomogli h kakšni kapljici več v rezervoarju. Smešni, ker za to, da si bomo lahko še vrsto let točili kozarce pitne vode, potrebujemo sistemske rešitve, smotrno ravnanje gospodarstva in kmetijstva z vodo ter drugačno vedenje in razmišljanje posameznikov. Do sedaj se nič od tega ni zgodilo. Nobena politika v resnici ni posvečala dovolj pozornosti okoljskim temam in izvajala ukrepov za prilagoditev na podnebne spremembe. Podnebna politika te vlade pa je, kot obljublja premier Golob, na prvem mestu in k njej spada še kaj več kot le energetska oskrba z obnovljivimi viri. Ali se bo vlada lotila podnebne politike celovito, se bo pokazalo kmalu. Za preživetje človeštva je oskrba z vodo veliko pomembnejša kot katera koli energija. Brez elektrike je homo sapiens preživel kakšnih 300.000 let, brez vode ni v štirimilijardni zgodovini tega planeta preživelo nobeno živo bitje.