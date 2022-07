Pot na Brdo

Kako potratna in častihlepna je bila Janševa vlada, vemo tudi mi, ki živimo blizu Brda. Takrat smo kar nekajkrat tedensko videvali in poslušali sirene vladnih limuzin, ki so v bivšo Titovo rezidenco vozili najboljše ministre na čelu z najbolj domoljubnim premierjem, kje so sprejemali odloke zoper lastno ljudstvo. Danes je ob tej poti pravo mrtvilo.