Morda imate srečo, da tokratnega Nedeljskega prebirate kje ob morju, na zasluženih počitnicah, v prijetni senci kakšnega sredozemskega drevesa. Denimo pod polnim drevesom zrelih fig. Morda ste ravno razmišljali, kaj pripraviti za kosilo, ko vam je na glavo cepnila sladka in sočna figa. Poberite jo, natrgajte še nekaj zrelih in brž v kuhinjo z njimi! Če te sreče nimate, pa so s svežimi figami v tem času zagotovo založeni branjevci tako ob morju kot z malo sreče celo v kakšni alpski dolini. Fige so vsekakor zagonetna rastlina; poleg tega, da se sadež in drevo imenujeta enako, torej pri nas figa ali smokva, to plemenito sredozemsko drevo obrodi dvakrat na leto. Prvič julija, drugič pa septembra. Pri nas zori okrog 20 vrst fig, denimo istrske belice in izjemno aromatične črnice, miljske fige, laškice, pinčice, cikuline, rjavke, madone, črne petrovke, bele petrovke, zelenke, mataloni, bomboni in sivke, več vrst pa zori na Goriškem. Zato fig ni smiselno kupovati v veleblagovnicah, kjer na žalost ponujajo večinoma uvožene, ki že zaradi tehnologije skladiščenja in dolgotrajnega prevoza izgubijo velik del svojega okusa. Kdor še ni pokusil sveže domače fige naravnost z drevesa, se niti ne zaveda aromatičnosti tega imenitnega sadeža, po katerem je baje slovel celo naš največji pesnik, ki naj bi posušene fige delil otrokom.

Sadež, ki ga imamo navado jesti kar tako, lahko uporabimo za najrazličnejše sladice, denimo za zavitke, pite, sladoled, celo za rižev narastek, nekoliko manj znane pa so slane, resnejše glavne jedi, ki vključujejo ta slastni sredozemski sadež, za katerega navdušenci trdijo, da mu po okusu zlepa ni para. Si predstavljate fige, narezane na debele rezine, pretaknjene s tenkimi rezinami česna, popečene na žaru in začinjene z nekaj zrnci solnega cveta? Izvrstna in enostavna poletna topla predjed! Hladno predjed pripravimo iz narezanih fig in mocarele, rukole in bazilike ter slanega preliva iz oljčnega olja in limonovega soka. Ljubitelji solat bi lahko poskusili s provansalsko specialiteto – z narezano papriko in paradižnikom, rukolo, oljkami ter mladim kozjim ali ovčjim sirom, čemur dodamo narezane fige in v vinu podušene ter ohlajene šalotke, vse skupaj pa zabelimo z oljčnim oljem, kisom in soljo ter postrežemo s svežim domačim kruhom. V Italiji fige skupaj s sirom in paradižnikom ter rukolo in včasih tudi pršutom pogosto najdejo pot celo na pico, kar je nedvomno legitimna in boljša izbira kot ananas, ki nastopa v številnih šalah s slabimi picami. Prima poletno kosilo oziroma glavno jed si lahko pripravimo po tokratnem receptu.

Sočne fige s piščančjim mesom Sestavine za 4 porcije 800 g piščančjih beder,

500 g svežih fig,

3 stroki česna,

2 žlici medu,

4 žlice balzamičnega kisa,

1 žlica dijonske gorčice,

2 žlici svežega timijana,

1 dl dobrega oljčnega olja,

sol in sveže zmlet poper Priprava 1 V majhni skodelici zmešamo balzamični kis, med, gorčico, timijan in stisnjene stroke česna ter postavimo na stran. Meso začinimo s soljo in poprom. Ponev z debelim dnom pristavimo in segrejemo, šele nato pa vanjo vlijemo nekaj žlic olja in nanj položimo kose mesa s kožo navzdol. Pečemo jih 10 minut na srednjem ognju oziroma toliko časa, da se koža obarva temno zlato zlahka odstopi od ponve. Po potrebi dodamo še malce več olja. Kose mesa obrnemo in pečemo še na drugi strani, da se zlato rjavo obarvajo in je meso pečeno do konca –približno 10 minut. 2 V vročo ponev med pečene kose mesa razporedimo razpolovljene fige, da zacvrčijo, nato pa prilijemo omako iz balzamičnega kisa ter pustimo na majhnem ognju vreti tako dolgo, da se omaka pokuha za polovico. Vmes občasno premešamo, da se vsi koščki jedi odlepijo z dna ponve. Kose mesa še enkrat obrnemo v omaki in pustimo, da stran s kožo ostane v njej samo za trenutek, da se navlaži in pridobi okus, nato pa meso takoj nadevamo na krožnike s kožo navzgor in prelijemo z zvrhano žlico ali dvema omake ter obložimo s figami. Čas priprave in kuhanja: 1/2 ure

Grška solata Potrebujemo 1 svežo kumaro,

2 zeleni papriki,

4 večje zrele paradižnike,

1 čebulo,

250 g sira feta,

20 izkoščičenih oljk,

1 dl oljčnega olja,

½ dl vinskega kisa,

1 žlico suhega origana,

morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Zelenjavo operemo, kumaro po potrebi olupimo, jo vzdolž prerežemo in ji po potrebi odstranimo semenje ter jo narežemo na tanke rezine. Čebulo narežemo na kolesca, papriko in paradižnik narežemo na koščke, sir feta pa na kocke. Vse skupaj damo v skledo skupaj z izkoščičenimi oljkami, zabelimo s čim boljšim oljčnim oljem, okisamo, solimo in popramo, začinimo s suhim origanom ter dobro premešamo. Jed lahko izboljšamo s kaprami. Ponudimo lahko tudi ohlajeno, denimo skupaj s popečenimi rezinami kruha, s katerim lahko na koncu popivnamo vse slastne sokove.