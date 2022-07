Člani sindikata delavcev v železniškem in pomorskem prometu (RTM) in 14 upravljavcev vlakov stavka, ker želijo člani sindikata po besedah generalnega sekretarja RTM Micka Lyncha zagotoviti dostojno povišanje plač in dobre delovne pogoje.

»Network Rail ni izboljšal svoje prejšnje ponudbe glede plač in železniška podjetja nam niso ponudila ničesar novega. Pravzaprav je Network Rail zaostril stališče in zagrozil z obveznim odpuščanjem delavcev in nevarnim 50-odstotnim zmanjšanjem vzdrževalnih del, če ne umaknemo načrtovane stavke,« je povedal Lynch.

Na stavko se je odzval tudi izvršni direktor Network Rail Andrew Haines. »Kljub našim največjim prizadevanjem, da bi našli preboj, se bojim, da bo ta teden več motenj za potnike, saj se zdi, da je RMT odločen nadaljevati svojo politično kampanjo, namesto da bi sklepal kompromise in dogovor za svoje člane,« je povedal.

Stavko svojih članov v podjetju za upravljanje vlakov Avanti West Coast je za danes prav tako napovedal sindikat zaposlenih v prometu (TSSA), medtem ko bodo člani sindikata voznikov Aslef v sedmih podjetjih stavkali v soboto.

Kot poroča dpa, bodo RMT in TSSA usklajeno stavkali 18. in 20. avgusta, medtem ko je RMT stavko v londonski podzemni železnici napovedal za 19. avgust.