Zahtevo za razpis referenduma lahko vloži najmanj 40.000 volivk in volivcev in sicer najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov.

Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 21. julija 2022?«

Pobudnica referenduma je SDS, ki je 21. julija vložila 6200 podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o RTVS. Isti dan je namreč koalicija na seji DZ novelo zakona ponovno potrdila, potem ko je državni svet nanjo izglasoval odložilni veto.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bi morala v sedmih dneh razpisati rok za zbiranje podpisov, a jo v njeni odsotnosti nadomeščajo podpredsedniki DZ, zato je rok razpisal Danijel Krivec. Ker bi ta rok padel v čas med 15. julijem in 31. avgustom, je v skladu z zakonom za začetek zbiranja podpisov določil 1. september. Časa za zbiranje podpisov je 35 dni.

Vlada želi z novelo zakona o RTVS namreč na novo urediti vodenje, upravljanje in nadzor RTVS. Novela zakona sicer med drugim namesto 29-članskega programskega sveta in 11-članskega nadzornega sveta zavoda uvaja enotni svet s 17 člani. Med njimi ne bo nobenega imenoval DZ. Vlada tak omeni, da popolnoma umika strankarsko politiko iz zavoda in povečuje vpliv zaposlenih in civilne družbe.

V SDS pa menijo, da zakon z enim zamahom obglavlja vodstvo in programske svetnike RTVS. Slednji so po besedah poslanke SDS Alenke Jeraj ustavno varovani, prav tako bi z zakonom prišlo do konca neodvisne in samostojne RTVS. Kot sporno v SDS ocenjujejo tudi, da je DZ zakon obravnaval po nujnem postopku, saj je tako iz razprave izključena civilna družba, prav tako pa o njem ni bilo opravljene javne razprave.

Ministrstvo za kulturo meni, da skuša SDS s pomočjo referenduma ohraniti obstoječe stanje, ki ga je vzpostavil t. i. Grimsov zakon o RTVS iz leta 2005, po katerem strankarska politika neposredno imenuje nadzornike in večino članov programskega sveta RTVS. To je stanje, zaradi katerega ena ključnih institucij za delovanje države izgublja ugled, verodostojnost, kadre in občinstvo, menijo na ministrstvu.

Pred pričetkom roka za zbiranje podpisov bo sklican sestanek glede izvedbenih vidikov zbiranja podpisov volivk in volivcev v podporo referendumski zahtevi, na katerega bodo vabljeni pobudnica ter predstavniki strokovnih služb ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za javno upravo in državnega zbora, je v pobudi zapisal Krivec.

Datum referenduma še ni znan, kot smiselno pa je Klakočar Zupančičeva ocenila, da bi več morebitnih referendumov, ki se obetajo jeseni, izvedli na »en referendumski dan«. Ta pa naj ne bi sovpadal z datumom katerega izmed krogov jesenskih lokalnih ali predsedniških volitev.