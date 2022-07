Grško tožilstvo je odredilo preiskavo smrti 21-letnega Britanca, ki ga je ubilo vrtenje lopatice rotorja, potem ko se je v Atenah izkrcal iz helikopterja, najetega z Mikonosa. Po incidentu so pridržali dva inžinirja in pilota helikopterja ter ju do objave rezultatov preiskave že spustili na prostost.

»Naša preiskava je osredotičena na morebitno malomarnost,« je povedal policijski vir, in dodal, da poskušajo dobiti odgovore, zakaj lopatice ob izkrcanju potnikov niso mirovale.

Fenton je po poročanju umrl na mestu dogodka po tem, ko je poskušal narediti selfi ob pristanku helikopterja. Kljub temu pa je njegov prijatelj Jack Stanton Gleaves v izjavi povedal, da Fenton v trenutku nesreče telefona ni uporabljal. Policija pravi, da bo preiskava hitro zaključena.