Da so ukrajinske sile prevzele kraj Andrijivka iz rok ruske vojske, je v torek zvečer sporočil tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva za jug države Vladislav Nazarov. Zatrdil je, da so že pred dnevi zavzeli tudi sosednji kraj Losove, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem ko so na vzhodu Ukrajine še naprej v premoči ruske in Moskvi zveste sile, je ukrajinska vojska na jugu države v zadnjih dneh prešla v protinapad za ponovno osvojitev ozemlja, nad katerim so Rusi pred tem prevzeli nadzor.

Obe strani tako danes poročata, da so ukrajinske sile v okviru te protiofenzive ponoči obstreljevale most Antonivski prek Dnepra v regiji Herson, ki ga ruska vojska uporablja kot del ključne dobavne poti v mesto Herson.

Ukrajinske oborožene sile so zgodaj davi objavile posnetek obstreljevanja mostu. Da je bil ta zadet in da so ustavili promet, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na družbenih omrežjih potrdil tudi namestnik vodje proruskih regionalnih oblasti, ki jih je nastavila ruska stran, Kiril Stremusov. Dodal je, da most ni uničen, temveč je zgolj »utrpel škodo«.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak pa je na Twitterju dogajanje pospremil z besedami, da se morajo »okupatorji naučiti preplavati reko Dneper«. »Ali pa naj zapustijo Herson, dokler je to še mogoče,« je še zapisal.

Mostovi na tem območju veljajo za strateško zelo pomembne, saj je Dneper velika reka, ki jo je težko prečkati. Cilj ukrajinske vojske naj bi bil ruske enote zopet potisniti za Dneper, pri čemer med drugim poskušajo z raketnimi sistemi Himars prekiniti ruske oskrbovalne poti, še navaja dpa.