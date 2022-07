Kajakašice srebrne na uvodu svetovnega prvenstva v Augsburgu

Za slovensko slalomsko reprezentanco v kajaku in kanuju na divjih vodah se je svetovno prvenstvo v Augsburgu začelo sanjsko. Že v prvi disciplini je osvojila kolajno, to pa po zaslugi kajakašic, ki so na ekipni tekmi zasedle drugo mesto. Prehitele so jih le gostiteljice, Nemke.