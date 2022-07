Hegedüsova je sicer Orbanova svetovalka z enim najdaljših stažev. S premiejem politično sodeluje že skoraj dve desetletji in njune odnose opisuje kot prijateljske. Kljub temu je v svoji odstopni izjavi, ki jo je v torek zjutraj objavil madžarski časopis, dejala, da ji je bilo zaradi »Orbanovega neliberalnega obrata« v zadnjih letih vedno bolj neprijetno.

Orbanov antimigracijski diskurz je bil od leta 2015 bistveni del njegove politične platforme, prav tako kot raba skrajno desničarske retorike, vendar je bil njegov sobotni govor, v katerem so njegova stališča zelo jasna, ekstremen tudi po do sedaj doseženih standardih.

Hegedüsova je dejala, da je premierja dolgo branila pred obtožbami o antisemitizmu, a meni, da je njegov zadnji govor neubranljiv. »Iskreno obžalujem, da me je tako sramotno stališče prisililo v prekinitev najinega sodelovanja,« je zapisala v odstopni izjavi. Orbanov urad je v odgovoru na odstopno izjavo zapisal, da odstop sprejema, vendar zanika obtožbe rasizma.

»Z obtožbami rasizma po 20 letih skupnega dela ne morete biti resni. Bolje kot kdorkoli veste, da moja vlada sledi politiki ničelne tolerance tako do antisemitizma kot tudi do rasizma«, so zapisali v odgovoru na odstopno izjavo.

S podobno ostrimi odzivi so se na govor odzvali tako na Madžarskem kot tudi v tujini. Kritike niso novost, redkost pa je načelni odstop iz Orbanovega ožjega kroga, kar kaže na to, da so tudi znotraj skrajne desnice jasna nelagodja glede razvoja njegove rasistične retorike.

Orban naj bi prihodnji teden odpotoval v Dallas, kjer bo odprl srečanje ameriških konservativcev, med katere spada tudi Donald Trump.