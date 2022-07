Policisti so včeraj dopoldan prejeli prijavo, da se na terasi enega od gostinskih lokalov ob Šmartinskem jezeru (severno od Celja, proti Vojniku) moška nedostojno vedeta, kršita javni red in mir, eden pa da je s pištolo celo ustrelil v zrak. Čeprav je dvojica v tistem kraj že zapustila, so ju policisti kmalu ujeli.

22-letnemu moškemu, staremu znancu policije, so zasegli plašilno pištolo z naboji, zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti pa ga bodo kazensko ovadili. Voznika avtomobila, v katerem so ju ustavili, pa čaka obdolžilni predlog, saj je bil na hitrem testu poziriven na prepovedane droge, so sporočili s Policijske uprave Celje.