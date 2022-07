V Hrovači pri Ribnici je včeraj nekaj minut po dvanajsti uri popoldan zagorela nenaseljena hiša. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je ogenj do prihoda gasilcev zajel že precejšen del strehe. Požar so gasili prostovoljni gasilci iz PGD Ribnica Bukovica, Dolenji lazi, Dolenja vas, Goriča vas, Nemška vas in Otavice.

»Po prvih podatkih naj bi zagorelo ostrešje objekta, verjetno zaradi udara strele,« so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je hiša v celoti zgorela. Policija je opravila ogled kraja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.