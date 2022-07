V Braziliji bodo 2. oktobra predsedniške volitve, na katerih bo zanimiv dvoboj med skrajno desničarskim predsednikom Jairom Bolsonarom in levo usmerjenim nekdanjim predsednikom Luizom Ináciom Lulo da Silvo. V nedeljo je Liberalna stranka na konvenciji imenovala 67-letnega Bolsonara za svojega predsedniškega kandidata, Delavska stranka pa nekaj dni prej 76-letnega Lula da Silvo, ki je že lani dejal, da želi kandidirati, da bi Bolsonaru preprečil ponovno izvolitev.

Luli da Silvi, ki je uspešno vodil Brazilijo v letih 2003–2011, ankete napovedujejo več možnosti kot Bolsonaru, ki je leta 2018 zmagal predvsem z obljubami o zmanjšanju kriminala in korupcije. Po zadnji pomembni anketi ima Lula 45-odstotno podporo, medtem ko bi Bolsonaro dobil 31 odstotkov glasov. V drugem krogu, ki naj bi bil 30. oktobra, pa bi Lula zmagal z 51 odstotki proti 38 odstotkom. Torej je razlika 13 odstotnih točk, kar je precej manj kot na primer decembra 2021, ko je Bolsonaro zaostajal za kar 25 odstotnih točk. V naslednjih dveh mesecih lahko kak dogodek še dodatno okrni sedanjo prednost levičarskega politika ali celo omogoči zmago skrajnemu desničarju.

Predlog, naj vojska šteje glasovnice

Bolsonaro si vsekakor poskuša na vse načine pridobiti volilce. Kongres mu je omogočil velike socialne izdatke, proti katerim je v prejšnjih letih grmel. Veliko časa porabi za obiske motorističnih dirk, nogometnih tekem in maš evangelistov, vse to ob veliki pozornosti medijev.

Hkrati pa, podobno kot Donald Trump leta 2020, postavlja pod vprašaj brazilski volilni sistem in daje vedeti, da bi mu volilne goljufije lahko onemogočile zmago. Mnogi se bojijo, da ne bo priznal rezultata, če izgubi. Pred nekaj tedni je denimo izjavil, da bi morala vojska pomagati pri izvedbi poštenih volitev, in mnogi se bojijo, da bi v Braziliji lahko prišlo do še česa hujšega, kot je bil vdor v Kapitol 6. januarja 2021. V tem smislu je treba tudi razumeti ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina, ki je te dni na obisku v Braziliji in namerava nagovoriti domače generale ter jim položiti na srce, naj spoštujejo rezultate volitev. Volilna komisija sicer ni pristala na Bolsonarov predlog, da bi vojska vzporedno s pristojnimi lokalnimi komisijami štela glasovnice.

Oba sta naklonjena Putinu

Lula pa bi rad prepričljivo zmagal že v prvem krogu in tako onemogočil trditve o volilni goljufiji. Predvsem si poskuša pridobiti milijone ljudi, ki jih je prizadela gospodarska kriza. Lani je Brazilija dosegla nov rekord v številu revežev. Kar 63 milijonov ali 30 odstotkov Brazilcev živi z manj kot 90 evri na mesec. Lula ima socialni program, a hoče tudi investirati v gospodarstvo in se pridružiti prizadevanjem v boju proti podnebnemu segrevanju. Pridobiti si skuša tudi politično sredino, zato je za podpredsedniškega kandidata izbral nekdanjega političnega nasprotnika Geralda Alckmina, ki je liberalec in veren katoličan. Tako levica kot sredina si prizadevata sodelovati v podpori Luli.

Med drugim je Bolsonaro problematičen zaradi okoljske politike. Ne gre samo za to, da je dovolil požiganje amazonskega gozda. Brazilija pod Bolsonarom na veliko kupuje pesticide in jih porabi 16 kilogramov na hektar, medtem ko znaša poraba v EU kilogram na hektar. Dovolil je tudi uporabo nekaterih spornih kemikalij v kmetijstvu.

Oba pa sta naklonjena ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Bolsonaro je nedavno dejal, da so njegovi odnosi z rusko vlado odlični. Lula pa je maja izjavil, da za vojno v Ukrajini ni kriv le Putin, ampak tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ameriškega predsednika Joeja Bidna je obtožil, da je hujskal k vojni, EU pa, da je premalo naredila za mir.