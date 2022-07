Mariborsko presenečenje za Šerif iz Tiraspola, ki je tekmo igral v moldavski prestolnici Kišinjev, je bila postavitev 3-5-2. Vijoličasti so v zadnji vrsti zaigrali s tremi branilci (Watson, Mitrović, Šoštarič Karić), na bokih sta bila Sikošek in Brnić ter v napadu kapetan Sirk in Baturina. Šerif, ki je igral zelo agresivno in ostro, je takoj vzpostavil prevlado, vendar za gol gostov ni bil posebej nevaren. Mariborčani so bili v živčni in zelo trdi tekmi dobro organizirani, kompaktni in disciplinirani. Mariborski moštveni pristop je nevtraliziral večjo individualno kakovost Šerifa, ki je tekmeca skušal zlomiti s prodori po krilih. Gostje so poskušali s protinapadi, v 13. minuti pa zahtevali enajstmetrovko zaradi igranja z roko, a madžarski sodnik Bognar se ni oglasil.

Šerif je v drugem polčasu stopnjeval pritisk in po strelu Rasheeda je vratar Bergsen s pomočjo prečke preprečil zadetek. Mariborčani, ki so trpeli, so skušali na vse načine umiriti igro. Ko je že kazalo na podaljške, je rezervist Momo Yansane le tri minute po vstopu v igro v 88. minuti žogo porinil v mrežo, potem ko se je po predložku iz prostega strela ob neodločnih in naivnih Mariborčanih odbijala po kazenskem prostoru. Šerif je s skupnim izidom 1:0 zasluženo napredoval v tretji krog, saj si Maribor na dveh tekmah ni priigral niti ene priložnosti. Sinoči ni sprožil niti enega strela v okvir gola Moldavcev. V tretjem krogu se bo v kvalifikacijah za evropsko ligo pomeril s Helsinki, ki so v seštevku dveh tekem izgubili z Viktorio iz Plzna z 1:7.

Za Maribor so igrali: Bergsen, Sikošek, Mitrović, Watson (od 92. Šturm), Šoštarič Karić, Brnić, Antolin (od 73. Uskoković), Repas, Žugelj (od 45. Guerrico, od 92. Vipitnik), Sirk (od 73. Kronaveter), Baturina.

Maribor z Nigerijcem za plačo 10.000 evrov

Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu je nova okrepitev Maribora. Enaindvajsetletni krilni napadalec prihaja iz moštva Rivers United, s katerim je osvojil naslov nigerijskega prvaka in dosegel 14 golov. Kdaj bo zaigral za Maribor, še ni znano, saj je treba urediti številne dokumente. »Če ne bi odpotoval s člansko reprezentanco na priprave v ZDA in nato debitiral na tekmi z Mehiko, bi lahko postal prvi strelec prvenstva. Ima prodornost, hitrost, konkretnost in redko videno fizično moč. Bil je pod drobnogledom številnih klubov, mi pa smo ujeli pravi trenutek, da ga privabimo v Ljudski vrt,« je navdušeno povedal športni direktor Maribora Marko Šuler.

Ker se je zanj zanimala tudi Olimpija, je prestop še poglobil razhajanja med kluboma. Vodstvo Olimpije je v sporočilu za javnost potrdilo, da je nekdanji športni direktor Mladen Rudonja predlagal nakup nigerijskega napadalca, vendar je vse skupaj padlo v vodo zaradi netransparentnosti glede plačila 250.000 evrov odškodnine. »Odškodnino naj bi njegovi posredniki plačali kar NK Olimpija, nato pa bi si denar pod njihovimi pogoji kar razdelil, Rafiu pa bi v Sloveniji zaigral za mesečno plačo v okvirni višini 10.000 evrov. Ker se NK Olimpija ni strinjal z navedenim načinom poslovanja, je nemudoma prekinil pogovore,« so med drugim zapisali v zelo nespretno sestavljenem sporočilu za javnost, v katerem je tudi veliko pravopisnih napak.