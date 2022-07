Slovenski selektor, Avstralec Mark Lebedew, je na zaključne priprave povabil le 15 igralcev, medtem ko se bosta Matic Videčnik in Alan Košenina pripravljala v svojih klubih. To pomeni, da eden od njiju na svetovnem prvenstvu ne bo igral, edini, ki v letošnji sezoni v ligi narodov ni igral, je bil Alen Šket. »Seveda sem spremljal ligo narodov. Na žalost smo ves čas imeli težave s poškodbami, na Filipinih še s covidom-19, zato smo praktično vsako tekmo igrali v drugi postavi. Cilj resda ni bil dosežen, toda fantje so dali svoj maksimum in morda je po eni strani celo boljše, da smo ostali brez zaključnega turnirja v Bologni. Imeli smo nekaj več počitka, prej pa smo lahko začeli s pripravami na svetovno prvenstvo, kar bi lahko bil plus,« je na včerajšnjem druženju s sedmo silo v dvorani v Črnučah razmišljal 34-letni odbojkar iz Leviča pri Slovenski Bistrici, ki je končno pozdravil svoje koleno.

»V tem trenutku je to najbolj pomembno, dejstvo pa je, da mi še veliko manjka, da pridem v pravo formo. Zavedam se, da si bom moral mesto v ekipi šele priboriti, vendar bom dal vse od sebe, da zaigram na svetovnem prvenstvu. Trenutno razmišljamo le o tem, kaj in kako popraviti, da bomo na svetovnem prvenstvu igrali čim boljše. Časa je dovolj. Kmalu pridejo tudi prve pripravljalne tekme, ki se jih osebno že veselim,« je še dodal Šket. Za razliko od njega, ki v ligi narodov ni igral niti ene tekme, je bil Jan Kozamernik na vseh treh turnirjih. Prav tako skoraj osem let mlajši Ljubljančan meni, da bi bil nastop na nedavnem zaključnem turnirju, mimogrede, prvo mesto je po zmagi nad ZDA osvojila Francija, dobrodošel za slovensko izbrano vrsto.

»Vsi smo si želeli še enkrat igrati na zaključnem turnirju, toda očitno ob vseh težavah nismo bili dovolj dobro pripravljeni, da bi nam odbojka, ki smo jo igrali, prinesla Bologno. Zdaj je pred nami novo dokazovanje. Zaključne priprave smo začeli pozitivno, s polno paro in že zdaj se veselim prihodnjih dni, ko bomo iz treninga v trening boljši,« je prepričan Kozamernik, ki zatrjuje, da želje in motivacije v ekipi ne manjka. »Igrati SP doma je res velika čast in odgovornost, ki se je vsi zavedamo. Dobro je, da smo v polni zasedbi, da ni več poškodb. Vemo, kam sodimo in kakšna je raven odbojke, ki jo želimo igrati.« Med osmoljenci rednega dela lige narodov je bil Tonček Štern, ki je na turnirju na Filipinih skupaj z Janijem Kovačičem zaradi pozitivnega testa na covid-19 moral izpustil dve tekmi. »Na srečo sva bila brez kakršnihkoli simptomov, edino, kar je, da sva bila šest dni zaprta v sobi, brez dotika z žogo in treninga, kar ni bilo lahko,« se je težav v Quezon Cityju dotaknil še en odbojkar iz Slovenske Bistrice, ki se v minuli sezoni v dresu italijanske Piacenze ni ravno naigral.

»Manjka mi tekmovalni ritem, zato mi je toliko bolj žal, da na Filipinih nisem mogel igrati vseh tekem, toda že na Poljskem mislim, da sem se že vrnil v tekmovalno formo. Žal smo v ligi narodov ostali brez zaključnega turnirja, vendar moramo na to pozabiti in razmišljati le, kako se čim boljše pripraviti na svetovno prvenstvo. Zdaj smo spet v polni zasedbi, z ekipo, ki je osvajala kolajne na evropskih prvenstvih in verjamem, da bomo čez mesec dni potrdili svojo kakovost,« je prepričan 26-letni korektor slovenske reprezentance. Z do zdaj opravljenim delom je zadovoljen tudi Lebedew, ki je svoje igralce pohvalil za visoko motiviranost pri delu. »Treniramo v tridnevnih sklopih, prvega smo namenili telesni pripravi ter se po tednu počitka začeli privajati nazaj na odbojko. Zadnji treningi so že bolj tehnično naravnani, raven motivacije je pri igralcih vse večja, tekmovalnost je velika, vsi si želijo dokazovanja in to v tem trenutku najbolj potrebujemo. V pripravljalnem obdobju si želimo, da bi odigrali še kakšno tekmo. Dogovori še potekajo, zagotovo pa nas pred svetovnim prvenstvom čaka turnir v Mariboru,« je dejal Avstralec na slovenski odbojkarski klopi. x