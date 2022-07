Štarter je šel ...

Včeraj so facebook preplavili posnetki novinarske konference s pogorelega Krasa, ko je ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar razlagala, kako dobro se je v požarni intervenciji obnesel zloglasni policijski vodni top. Povedala je, da se je vmes sicer malce pokvaril, a so napako hitro odpravili. Ob njenem boku je stal obrambni minister Marjan Šarec, jo med poročanjem vljudno prijel za komolec in vskočil s pojasnilom: »Štarter je šel, neka žička je bila pri izdelavi preveč zacikana ...«