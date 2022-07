Kot primer so navedli tričlansko družino s šolajočim se otrokom, v kateri imata oba starša minimalno plačo. Če minimalna bruto plača znaša 1074 evrov, je neto minimalna mesečna plača z upoštevanjem splošne olajšave in brez dodatkov malenkost nad 778 evrov. Takšna družina ima tako za življenje na voljo 1557 evrov, pri čemer povprečni mesečni stroški v najemniškem stanovanju znašajo od 950 do 1050 evrov. Za izredne stroške, med katerimi so šolske potrebščine, jim tako ostane zelo malo. V Botrstvu po besedah Sabine Gašparič opažajo veliko potrebo tudi po likovnih pripomočkih, šestilih, nalivnih peresih, peresnicah in drugih potrebščinah, ki se med letom poškodujejo, uničijo ali izgubijo. Programu Botrstvo pomagajo številni donatorji. Podjetje Hofer, s katerim so oblikovali celoletni sklad Skupaj za fer otroštvo, je letos pripevalo 15.000 evrov, so še navedli.