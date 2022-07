Več denarja, višja uvrstitev pri merjenju kakovosti

Šanghajska lestvica univerz tudi letos prinaša pregled kakovosti po posameznih področjih. Na ljubljanski univerzi so – po tej lestvici – močni na področjih matematike, fizike in inženirstva, zlasti pa na področju »gostinstvo in turizem«. V Mariboru so močni na področju matematike. Tovrstne lestvice sicer niso vedno merodajne.